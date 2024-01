IBIS-leerlingen onderzoeken en beheren eigen stuk strand voor Erasmus+-project: “We zijn de eersten in ons land”

Negen leerlingen van het eerste en het tweede jaar van Koninklijk Werk IBIS ‘bezitten’ voortaan een stuk strand op de Oosteroever in Oostende. Ze gaan het stuk strand onderzoeken en beheren om ervan te leren. Het project werd voorgesteld tijdens Filmfestival Oostende in CC De Grote Post. “We willen dat andere scholen ons voorbeeld volgen”, zegt juf Maya Devriendt.

Een schooljaar lang bouwen de leerlingen aan hun eigen Educational Managed Marine Area (EMMA). Het gaat om een stuk strand dat de leerlingen onderzoeken. Daarvoor werken ze samen met de Arago-klas uit Bologne-sur-Mer. De school beheert al jaren een stuk strand. De klas van IBIS is de eerste die het concept in België uitprobeert.

“Het gaat om een Europees Erasmus+-project”, vertelt Maya Devriendt. “In Frankrijk is dit heel in. Een keer per maand trekken we met de leerlingen naar het strand. Een jaar lang bestuderen we de schelpen die er liggen, bestuderen we het afval, enzovoort. De bedoeling is om daar het EMMA-label voor te krijgen en dat zou het eerste zijn in ons land.”

Het stuk strand die door de leerlingen wordt beheerd, bevindt zich ter hoogte van Duin en Zee. De school werkt samen met Horizon educatief. “We willen graag dat andere scholen ons voorbeeld volgen. We merken dat leerlingen zich wel bewust zijn van de problematiek. Ze schrikken soms als ze bijvoorbeeld een tandenborstel vinden. Hoe komt die daar terecht? In de klas geven we daar dan uitleg over. Het is zo gegroeid dat de leerlingen er zelf bij gaan nadenken. Het is echter belangrijk dat alle scholen hierin meegaan, want het begint bij onze jeugd.”

Maya is zelf een kind van de zee. “Ooit heb ik de Noordzee overgezwommen en ik ben vijftien jaar strandredder geweest. Je ziet me elke week wel op het strand. Net daarom ligt dit me na aan het hart”, besluit Maya. Het project werd uit de doeken gedaan aan de hand van een interactieve activiteit en enkele kortfilms rond ‘oceaangeletterdheid’. De kortfilms werden ontwikkeld door Choissis ta Planète, een andere Franse partner binnen het project.