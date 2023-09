Huzarenstukje: nadat schoolgebouw scheurt zorgt De Graankorrel in Wervik in amper twee maanden tijd voor huisvesting 60 kleuters

1 september was nooit een deadline zoals het er nu een was voor het team van kleuterschool De Graankorrel in Wervik. Eind vorig schooljaar begon het schoolgebouw te scheuren. Tijdens de vakantie werd hard gewerkt om 60 kleuters een dak boven het hoofd te geven. “Soms gedacht dat het niet zou lukken, maar uiteindelijk kan iedereen veilig naar school.”

Weinig doorweekte directeurs die een glimlach zo wijd vertoonden als Christophe Verleene op 1 september. Alle kinderen van de kleuterafdeling van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik zaten droog. Dat zou je moeten normaal vinden, maar ginds is dat een klein mirakel.

Onveilige situatie

Even terug naar eind vorig schooljaar. Op 15 juni kregen alle ouders een brief dat het schooljaar er al zou opzitten. Groeiende scheuren in de muur van het gebouw achteraan zorgden voor een onveilige situatie. Niet dat het dak al naar beneden kwam, maar beter het veilige voor het onveilige nemen. Uiteindelijk konden de peuters en kleuters terecht in de polyvalente zaal op Oosthove.

Een tussentijds antwoord, want tijdens de vakantie moest gewerkt worden aan een meer houdbare oplossing. Het scheurend schoolgebouw werd gesloopt, klascontainers moesten zorgen voor onderdak voor 60 kleutertjes uit de derde kleuterklas.

Klein mirakel

Pas eergisteren arriveerde de laatste klascontainer. In allerijl werd alles in gereedheid gebracht. “Koppelingen isolatie, schilderen, alles verhuizen en inrichten”, klinkt het. Een klein mirakel dus. “Een huzarenstukje inderdaad. Soms dachten we dat het niet zou lukken. Dat maakte het een toch wel specialere eerste schooldag dan andere jaren door de grotere druk.”

Het gevolg van hard teamwork van poetspersoneel tot oudercomité en met dank van de stad die de locatie aan de andere kant van de Speiestraat voorzag. Ook van het oude gebouw is niks meer te zien. “De speelplaats is eenvoudig hersteld zodat alles veilig is. Ook de uitgangen zijn beveiligd met omheiningen – net als rond de containers.”

Alle comfort. “Het is wel nieuw en speciaal voor de kindjes en leerkrachten. De ouders zijn een kijkje kunnen nemen in de twee containers die klaar waren. Ze leken me toch tevreden”, meent Verleene. De eerste schooldag viel dus niet in het water. Figuurlijk, letterlijk toch een beetje door de hevige regenval. “Niet zo leuk, maar wel een goeie test voor de waterdichtheid. Een geslaagde test.”

Derde fase

Echter, het werk is nog niet af. “Nu gaat de derde fase in. 1 september is gehaald, nu starten we gesprekken op voor de nieuwbouw. Eerst kijken wat de noden zijn en welke de mogelijkheden zijn. Daarna proberen we te kijken om alles zo snel mogelijk te realiseren. We blijven dus voortbouwen aan onze school.” (JD)