Huis van het Kind helpt ouders in digitale schoolwereld

In Huis van het Kind in de Louisastraat in Oostende helpen ze voortaan ouders om hun kinderen digitaal te volgen met de schoolprestaties en in de digitale communicatie met de school. “Iedereen uit de wijk centrum is welkom op dinsdag en donderdag vanaf 16 uur”, luidt het.

“De coronacrisis zorgde voor een digitale stroomversnelling en dat was ook zo in het onderwijs. De communicatie met de gezinnen gebeurt steeds vaker digitaal”, analyseert Linda De Craemer van CKG Kapoentje. “Die trend is er niet enkel in het onderwijs. Ouders moeten zich ook voor kinderopvang, sportkampen of andere vaak digitaal aanmelden. Uit cijfers blijkt dat slechts 1 op 3 ouders over meer dan een basiskennis beschikt. Nochtans willen ouders wel betrokken zijn, maar ontbreekt het hen aan bepaalde vaardigheden. Toen de Koning Boudewijnstichting een oproep deed voor projecten om de digitale kloof te verkleinen hebben we meteen onze aanvraag gedaan. We kregen zopas 15.000 euro voor onze DigiParents.”

Aan de slag

Huis van het Kind werkt samen met Ligo die twee keer per week een lesgever voorziet die de ouders en kinderen op weg helpt in de digitale wereld en de communicatie met de school. “We richten ons tot gezinnen met kinderen in de kleuter- en lagere school. We voorzien laptops en mogelijkheden om te oefenen. Iedereen die langskomt wordt geholpen en we bekijken met de ouders hoe ze kunnen werken met Smartschool, Gimme, Scoodle en andere systemen”, zegt Linda. Voor ouders die niet over een laptop of tablet beschikken leggen ze de link met de Digibanken die hen verder kunnen helpen. “We werken samen met de scholen en brugfiguren om ouders en kinderen naar hier te leiden. Het aanbod geldt trouwens ook voor gezinnen die nog niet bij ons over de vloer komen.” Naast het informeren zullen ze ook de vaardigheden inoefenen en zijn er ook workshops. DigiParents vinden plaats tot juni 2024 op dinsdag en donderdag van 16 tot 17.30 uur in Huis van het Kind (Louisastraat 7). De deelname is gratis.