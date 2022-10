Howest-studenten vertellen veerkrachtige verhalen in podcastreeks

Nog tot 10 oktober loopt de ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’ en die staat dit jaar in het teken van ‘Samen Veerkrachtig’. De voorbije maanden werkten zes Howest-studenten uit diverse opleidingen aan de taboedoorbrekende podcastreeks ‘Cup of Care’.

Howest kreeg begin 2022 de steun van het fonds van De Warmste Week om het project uit te voeren. Samen met het Kortrijkse Medialab Quindo maakten ze een podcast. “Zo gaven we de studenten de kans om van hun ervaringen een verhaal te maken dat anderen kon inspireren, gebracht op hun eigen manier”, aldus Broos Claerhout, coördinator vzw Jongerenradio Quindo. Vzw.

In de podcastreeks vertellen de zes studenten telkens een persoonlijk verhaal, met als doel anderen een hart onder de riem te steken. Daarbij gaan ze geen enkel thema uit de weg, zo getuigen ze onder andere over zelfbeschadiging, depressies en groepsdruk (peer pressure), dit laatste vooral bij pubers. “Het was voor ons vooral belangrijk om échte verhalen te vertellen en zo mensen te helpen. Door een podcastreeks te maken waarin er ruimte is voor zware verhalen, maar ook humor en gesprek, hopen we dat te bereiken”, zegt Ash, student Devine.

Herkenbare gebeurtenissen

De naam ‘Cup of Care’ kozen de zes jonge podcasters niet toevallig. “Ze tonen ermee aan dat het geen horrorverhalen zijn, maar eerder herkenbare gebeurtenissen. Zo willen ze luisteraars een helpende hand toereiken. Over iedere aflevering werd een ‘expert’ aan het woord gelaten in de extra’s”, duidt psychiater Tom Herregodts bij Ash’s verhaal over zelfbeschadiging. Het project werd getrokken door de studentenvoorzieningen (STUVO) die hiermee willen inzetten op herkenbaarheid. “Mentale problemen kunnen bij iedereen voorkomen, maar samen zijn we weerbaar”, aldus Katelijne Hanssens van STUVO Howest.