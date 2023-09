Howest opent academiejaar en neemt afscheid van algemeen directeur Lode De Geyter: “Ik werd als verrassing ontvoerd met een helikopter”

Howest opent vandaag als eerste hogeschool het nieuwe academiejaar. Het komende jaar is voor de Hogeschool West-Vlaanderen extra bijzonder. Ze nemen afscheid van Lode De Geyter (64) als algemeen directeur en verwelkomen zijn opvolger Frederik D’hulster (49), die op 1 oktober de fakkel overneemt.

Het was één van de grote dromen van Lode De Geyter om een helikopterlandplaats te installeren op het dak van campusgebouw The Level, op Kortrijk Weide. Die droom kwam deze namiddag even in vervulling. Lode werd door zijn opvolger Frederik als verrassing ontvoert naar Wevelgem waar een helikoptervlucht richting The Penta stond te wachten. “Ik had het niet verwacht. Ik heb al veel toeren uitgestoken, nu was het poets wederom poets”, vertelt Lode die na 17 jaar de titel als algemeen directeur doorgeeft aan Frederik.

(lees verder onder video)



Afscheid van Lode De Geyter

“Ik ben vooral trots op de realisatie van onze campussen in Kortrijk en Brugge en de vele opleidingen die onze school aanbiedt. Ik zal me achter de schermen nog inzetten voor die domeinen waar ze mij nodig hebben. Het is ook altijd mijn ambitie geweest om nabij onze campus in Kortrijk een kleine jachthaven te installeren langs de Leie, waar nu nog een parkeerzone is voor Howest, met terrassen aan het water. Maar ook de oude droom dat Howest eigen schip zou hebben, The Enterprise, dat als drijvende kennis- en onderzoeksfaciliteit met studenten en docenten de wereld verkent, laat me niet los. Die zaken openen allerlei mogelijkheden. Grenzen verleggen ter water, ter zee of ter land verlegt ook grenzen in denken en ambitieniveau, om die comfortzone te overstijgen.”

Wat de toekomst verder nog brengt, zal Lode alleszins niet vinden in de politiek. “Die vraag werd me uiteraard gesteld, maar ik ga niet in de politiek. Ik ben te weinig gematigd en kan m’n woorden niet wikken en wegen.”

“Buiten onze grenzen kijken en meer internationaal onderzoek leidt tot een divers team. Onze sterkte wordt bepaald door individuele spelers” – Lode De Geyter

Frederik D’hulster, nu nog directeur Onderwijs en Internationalisering en al 23 jaar verbonden aan de hogeschool, neemt de fakkel over op 1 oktober als algemeen directeur. Lode wenst Frederik verdere internationalisering toe. “Buiten onze grenzen kijken en meer internationaal onderzoek leidt tot een divers team. Onze sterkte wordt bepaald door individuele spelers. En wie Champions League speelt, kan ook lokaal spelen.”

Twee auditoria tot de laatste stoel gevuld met medewerkers, studenten, collega’s en ondernemers, namen vandaag officieel afscheid van Lode De Geyter. De gesprekken werden onderbroken voor korte gefilmde boodschappen van goede vrienden en bekenden uit de politieke en de academische wereld en het bedrijfsleven. Na de keynote van minister van Onderwijs Ben Weyts nam Frederik D’hulster het woord.

“In de academische wereld is er het gebruik om aan mensen met een grote verdienste voor de samenleving en hun organisatie een bijzondere eretitel toe te kennen. In naam van de Howest Community dank ik Lode De Geyter voor zijn inspirerende leiderschap en zijn unieke rol in de geschiedenis van de hogeschool en roep hem uit tot allereerste doctor honoris causa van Howest.” Minister Weyts bekleedde hem met het lint en medaillon en overhandigde hem de bijhorende oorkonde. Daarnaast bood Dr Ruaidhri Neavyn, algemeen secretaris van de RUN-EU, hem namens de RUN-EU het honorary fellowship aan, eveneens met oorkonde.

Nog een bijzonder moment tijdens deze plechtige zitting kwam er toen Willem Bataille, praeses van Centaura, de studentenclub waar Lode De Geyter in 1977 medestichter was, de algemeen directeur dankte voor zijn engagement voor de club, de hogeschool en de samenleving en als eerbetoon, samen met alle aanwezigen het Io Vivat aanhief.

Howest rondt de kaap van 10.000 studenten

Met een groei van 15 procent en vier nieuwe opleidingen – de bachelors Built Environment, Sociale Readaptatiewetenschappen en Human Resources Management en het graduaat Travel Support – neemt Howest een vliegende start. In 1995 startte de hogeschool met 2.700 studenten. Na bijna dertig jaar mag Howest voor het eerst 10.000 studenten mag verwelkomen.