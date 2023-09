Howest-onderzoekers vallen in de prijzen met website: “Teller staat op 60.000 bezoekers”

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, heeft in Amsterdam een award gewonnen met Onlinehulp-apps.be. Dat is een verzamelplaats voor intussen 160 betrouwbare apps voor zelfhulp en mentaal welzijn. “Hiermee proberen we de lange wachtlijsten deels te counteren”, zegt Annelien Mees, onderzoeker Toegepaste Psychologie van Howest.

Onlinehulp-apps.be is een initiatief van Onlinehulp Vlaanderen, een netwerk van de hogescholen Howest, Thomas More en Artevelde én het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM). De verzamelplaats voor betrouwbare apps/websites in de welzijns- en geestelijke gezondheidssector werd opgestart in september 2020, in volle coronacrisis, toen de wachtlijsten voor hulpverlening alleen maar langer werden. “De roep naar zo’n initiatief bestond al langer”, zegt Mees. “Zowel van mensen met een hulpvraag als van professionals.”

Hackers

Er komen nog quasi alle dagen apps bij op het wereldwijde web. Volgens Mees is het moeilijk om te weten welke platformen betrouwbaar zijn en welke niet. “Mensen verliezen zich echt in een jungle van apps en website. Daarom zetten wij als onderzoekers in op screening. We doen dat altijd op basis van negen criteria: van toegankelijkheid en betrouwbaarheid tot dataveiligheid. Op dat laatste criteria vallen veel apps af, vooral omdat ze veel te onvoorzichtig omspringen met de verzamelde data van de gebruikers. Hackers bijvoorbeeld zouden die informatie – die veelal gevoelig is – kunnen gebruiken om mensen onder druk te zetten.”

Veel bezoekers

De website – die intussen 160 gescreende apps en websites telt – is een succes. “Na een jaar haalden we 11.000 unieke bezoekers, na drie jaar staat de teller op 61.500”, zegt Mees. “Dat toont dat het initiatief een grote maatschappelijke relevantie heeft.” In de sector heten de online applicaties ‘wachtverzachters’, omdat ze de cliënten helpen terwijl ze wachten op een plekje bij bijvoorbeeld een psycholoog of jeugdhulpconsulent. “Apps zijn zeker niet heiligmakend, maar wel een deel van de oplossing, want de wachtlijsten krimpen niet”, zegt Mees.

“Met dit initiatief zetten we ons als hogeschool in voor een maatschappelijke nood, namelijk een overzicht van betrouwbare online tools voor zelfhulp en mentaal welzijn”, vult Elia Wyverkens, onderzoekscoördinator bij Howest aan. “Dit was absoluut nodig, want met de opkomst van commerciële aanbieders weet je niet altijd wat er met je persoonlijke data gebeurt.”

In de prijzen

Op het ESRII-congres in Amsterdam in Nederland mochten Howest en zijn partners een award in ontvangst nemen. “Tijdens het congres stelden onderzoekers van over de hele wereld twee dagen lang nieuwe, innovatieve apps voor”, zegt Mees. “Op het einde mochten wij onze website voorstellen. We deden dat met de baseline ‘Finding your way in the app jungle’ en kregen te horen dat onze website dé tool is die heel wat landen nodig hebben. Uiteraard zijn we trots. Dankzij onze prijs hebben we naambekendheid verworven. We hopen onze kennis te delen om gelijkaardige initiatieven op te zetten in andere landen.”