Howest ondertekent memorandum met tweede partneruniversiteit in Oeganda

Howest ontvangt dezer dagen in Kortrijk een driekoppige delegatie van Mbarara University of Science & Technology (MUST) uit Oeganda. Het bezoek kadert binnen het IUC-hefboomproject waarbij Vlaamse universiteiten en hogescholen nauw samenwerken met een universiteit in het Zuiden.

De delegatie van de Mbarara University of Science & Technology (MUST) bestaat uit delegatieleider Prof. Dr. Manasseh Tumuhimbise, Nuriat Nambogo (CEO MobiCare, een belangrijke app die de toegang tot medische zorgverlenging verkleint) en Amos Baryashaba (Head of Dept. Of Computing Services). Het bezoek kadert binnen het IUC-hefboomproject (red. Institutional University Cooperation), waarbij Vlaamse universiteiten en hogescholen nauw samenwerken met een universiteit in het Zuiden.

Een IUC is geen klassieke vorm van ontwikkelingswerk in één richting – van het Westen naar het Zuiden – maar in dit partnership worden studenten, personeel en kennis in twee richtingen uitgewisseld. Eén van de hoogtepunten van het bezoek was de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Howest en de Oegandese universiteit.

Durf

MUST werd gekozen uit 45 kandidaten door hun durf, bedrijvigheid en innovatie zoals het organiseren van hackathons en Innovation Cafés. Met het MoU engageren beide partijen zich voor het uitwisselen van expertise en het uitwerken van tools en programma’s zodat studenten hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt of een eigen bedrijf opzetten.

“Met deze samenwerking versterken we onze capaciteit, infrastructuur en methodologieën. We helpen studenten bij het vermarkten van hun innovaties door elkaar te inspireren met lokale cases. Op die manier bouwen we ecosystemen die universiteiten met gemeenschappen en industrieën verbinden”, zegt Prof. Dr. Tumuhimbise.

Jeugdwerkloosheid

Tien jaar geleden kon Howest al instappen in een eerste IUC voor de Mountains of the Moon University in Oeganda. Uniek is dat Howest deze keer als eerste hogeschool één van de subprojecten mag leiden. Docent Bedrijfsmanagement Lies Vanhaelemeesch legt uit: “Ik neem voor Howest de lead van het subproject ‘Youth Employability’. Met een jeugdwerkloosheid van 70 procent is dat een enorme uitdaging. Nadat het onderwijs in Oeganda de voorbije twee jaar volledig op slot ging, zijn de jongeren hun motivatie en perspectief ook verloren met een moeilijke overgang naar het werkveld tot gevolg.

Tegelijk is Oeganda voor Howest een focusland dat economisch tot de betere leerlingen van het Afrikaanse continent behoort. Onze ambitie bestaat er onder meer in om de ICT-vaardigheden, communicatieskills en de ondernemende mindset bij de studenten te vergroten. Zo willen we op termijn ook West-Vlaamse en Oegandese kmo’s aan elkaar koppelen in het effectief zakendoen.”

De Belgische inspiratietoer bracht de delegatie van de Mbarara University of Science & Technology achtereenvolgens naar de VUB (Brussel), Howest (Kortrijk/Brugge), het Wereldhuis van de provincie West-Vlaanderen (Roeselare) en AP Hogeschool Antwerpen.