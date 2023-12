Howest lanceert opvallende opleiding: Start je eigen B&B

Howest pakt uit met een nieuwe en vooral opvallende opleiding: Start je eigen B&B.

Een traject van zeven avondlessen vormt de ideale voorbereiding voor wie een eigen bed & breakfast wil openen. “Er is nu al veel interesse”, zegt Eliza Bruneel van Howest.

De opleiding wordt in de schoot van Howest Academy, de afdeling levenslang leren, georganiseerd en start volgend voorjaar.

“De Vlaamse overheid legt een aantal spelregels op als je een B&B opent, maar een getuigschrift of diploma hoef je niet voor te leggen. We vernemen echter van B&B-uitbaters die al jarenlang in de sector zitten dat een opleiding hen in de beginfase wel zou hebben geholpen.”

Businessplan voorstellen

Luc Abbeloos, marketingdirecteur van Westtoer, zal als gastdocent de lessen begeleiden. “De kwaliteit van het logiesaanbod is erg belangrijk. Deze opleiding toont wat nodig is om aan de verwachtingen van de gasten te voldoen en wat er allemaal komt kijken bij de opstart van een succesvolle B&B.”

“Het traject is heel hands-on en bespreekt alle mogelijke facetten. Op het einde van het traject kunnen studenten ook hun businessplan aan een jury voorstellen.”