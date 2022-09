Howest Kortrijk trekt met virtuele app langs acht Vlaamse scholen

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen in Kortrijk, ontwikkelt een virtuele tool voor een gevaarlijke zaagmachine, bedoeld voor leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs. “Op die manier worden zij beter voorbereid op de arbeidsmarkt en worden ongelukken in de klas vermeden. De scholen zijn vragende partij”, klinkt het.

Howest trekt langs bij acht Vlaamse scholen om de tool te testen. De nood aan XR-tools (virtuele applicaties) die zijn aangepast aan de Vlaamse onderwijscontext is hoog. “In het technisch en beroepsonderwijs werken leerlingen vaak met gevaarlijke machines en dat blijft niet altijd zonder gevolg. Volgens leerkrachten gebeuren er wel eens ongelukken. Dankzij onze tool werken de leerlingen in een veilige leeromgeving. De leerlingen mogen fouten maken en kunnen daaruit leren”, zegt Charlotte Larmuseau van HITlab, het onderzoekscentrum van Howest dat de XR-technologie ontwikkelt voor de applicatie. “Bovendien laat het de leerlingen toe om ongelimiteerd hun vaardigheden te trainen. Dat is zeer waardevol.”

Opleiding op maat

Naast HITlab werken nog onderzoeksgroepen en opleidingen van Howest mee aan de ontwikkeling van de tool. “Met onze lerarenopleiding bekijken wij het leereffect en hoe de training in het leerproces kan worden geïntegreerd”, zegt Basiel Bonne. “In samenwerking met de opleiding MCT maken we een learning dashboard, een manier om leerdata te visualiseren. Op die manier kunnen de leraren veel beter inschatten hoe de leerlingen bezig zijn.”

“Door de analyse van deze data kan de leraar het leerproces bijsturen, op maat van de leerling”

Hoe vaak moet een leerling een oefening doorlopen vooraleer hij de handeling onder de knie heeft? Worden alle veiligheidsvoorschriften gevolgd door de leerling? Over welke zaken blijft de leerling struikelen? Dat zijn onder meer vragen die zo makkelijk kunnen worden beantwoord. “Door de analyse van deze data kan de leraar het leerproces bijsturen, op maat van de leerling. Zo heeft de leraar ook meer tijd om met de leerlingen aan de machine te werken en krijgen wij als hogeschool inzicht in de effectiviteit van XR-training bij leerlingen secundair onderwijs.” De vierde opleiding die meewerkt aan de applicatie is Industrieel Productontwerpen: zij maken het 3D-model voor de tool.

Ultieme doel

Howest trekt binnenkort door Vlaanderen met zijn applicatie. “De acht scholen van onze testgroep zijn Campus Engineering Veurne, VTI Roeselare, VTI Menen, VTI Poperinge, ’t Saam Diksmuide, VTI Tielt Molenland, VTI Izegem en Richtpunt Zottegem. De leerlingen en leraren mogen onze tool testen en geven daarna feedback. Op die manier kunnen we opnieuw verbeteringen aanbrengen. Het ultieme doel is een applicatie ontwikkelen die tegen augustus 2024 gratis beschikbaar is voor alle leerlingen uit de opleiding hout(bewerking) in Vlaanderen”, besluit Larmuseau.