Howest internationaler dan ooit: “Ook het komende academiejaar blijven we volop de kaart van internationalisering trekken”

In het academiejaar 2022-2023 hebben ongeveer 600 van de Howest-studenten een deel van hun opleiding in het buitenland gevolgd. Tegelijk mocht de hogeschool bijna 1.000 buitenlandse studenten op haar campussen verwelkomen. “En ook het komende academiejaar blijven we aan Howest volop de kaart van internationalisering trekken”, verzekert toekomstig algemeen directeur Frederik D’hulster.

Internationale focus zit in het DNA van Howest

Doorheen de jaren heeft Howest een sterk netwerk van partners uitgebouwd op verschillende continenten. Studenten krijgen zo de mogelijkheid om hun stage in het buitenland te doen of om een semester bij een buitenlandse partnerinstelling te studeren.

Vanaf 1 januari 2024 maakt Howest bovendien deel uit van RUN-EU (voluit ‘Regional University Network – European Universities’). Dit samenwerkingsverband bestaat uit negen hogescholen en universiteiten in België, Spanje, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Hongarije, Finland en Portugal. “Dankzij RUN-EU krijgen onze studenten toegang tot heel wat gezamenlijke onderwijs- en innovatie-initiatieven. Het biedt ze bovendien de mogelijkheid om vlot verder te studeren voor een master aan een buitenlandse partnerinstelling”, aldus Frederik D’hulster.

Kortrijk en Brugge in de lift als Erasmusbestemming

In 2022-2023 trokken zo’n 600 Howest-studenten naar het buitenland. Sommigen volgden een deel van hun opleiding in een internationale context of gingen op buitenlandse stage. Anderen verdiepten hun kennis tijdens een studiereis of internationaal project.

Ook in omgekeerde richting zet de internationalisering zich door. Vorig jaar studeerden namelijk net geen 1000 buitenlandse studenten aan Howest, een verdubbeling ten opzichte van de instroom voor de Coronapandemie in 2019.

De campussen in Kortrijk en Brugge verwelkomen zo almaar meer Erasmusstudenten. “In tegenstelling tot andere studentensteden in Vlaanderen vinden buitenlandse studenten in de buurt van onze campussen bovendien een voldoende groot aanbod aan betaalbare koten”, aldus opleidingsdirecteur Ronald Bastiaens.

Enthousiasme voor Engelstalige bachelors

Howest biedt in Kortrijk en Brugge ook Engelstalige bachelors aan in onder andere bio-informatica, digital design en productontwerpen. De hogeschool ziet een opmerkelijke stijging in de inschrijvingen bij die Engelstalige bachelors en verwacht het komende academiejaar een stijging van 70% studenten met een niet-Belgische nationaliteit in Kortrijk en Brugge. In de nieuwe opleiding Creative Technologies & Artificial Intelligence verwacht de hogeschool bijvoorbeeld studenten uit 24 verschillende landen, niet alleen uit Europa maar ook uit Amerika, Afrika en Azië.

Ook Digital Arts & Entertainment (DAE) blijft wereldwijd een referentieopleiding voor games, films en special effects. De professionele organisatie The Rookies riep Howest dan ook al driemaal uit tot beste school voor gameontwikkeling ter wereld. Ook dit zorgt ervoor dat veel buitenlandse studenten de weg naar Kortrijk vinden. Voor 2023-24 is een stijging met 35 procent buitenlandse studenten voorzien in de opleiding.

In Brugge lanceert Howest bovendien de eerste bachelor gespecialiseerd in Web3 binnen Europa. De bachelor Cyber Security kan daar al op een sterke internationale interesse rekenen en trekt studenten uit de hele wereld aan. De voorbije drie jaar is het aantal internationale studenten in deze bachelor vertienvoudigd. “Brugge ademt internationalisering”, zegt Frederik D’hulster daarover. “Binnenlandse en buitenlandse studenten komen er samen terecht in een prachtige historische stad met een rijke cultuur en geschiedenis.”

Een sterke troef op de arbeidsmarkt

“Door de mix van verschillende culturen en nationaliteiten op onze campussen bouwen onze studenten waardevolle internationale connecties op, ook als ze zelf niet naar het buitenland trekken”, gaat Frederik D’hulster verder. “Het verruimt hun blik op de wereld en leert jongeren over de landsgrenzen kijken. Zo krijgt hun internationale mindset vorm. De kans is namelijk groot dat ze als professional in een internationaal werkveld terechtkomen. Onze hogeschool bereidt ze daar optimaal op voor.”