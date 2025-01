Hotelschool Ter Duinen pakt uit met nieuwe specialisatiejaren en bouwt nieuwe lokalen: “Eerste graad kan nu alle lessen hier volgen”

Hotelschool Ter Duinen kijkt uit naar de laatste fase van de modernisering van het secundair onderwijs. Schooljaar 2024-2025 is het einde van een tijdperk en de deur naar de nieuwe aanpak vanaf 1 september 2025 staat al op een kier.

De modernisering van het secundaire schoolsysteem is al ingezet in september 2019 in het eerste leerjaar, maar de geplande verandering in de Vlaamse kwalificatiestructuur zal een grote impact hebben op verdere studiemogelijkheden en het integreren van studenten op de arbeidsmarkt. Directeur Peter Verbeke zet alles op een rijtje. “We keren even terug naar ‘vervlogen tijden’, waar we jarenlang de richtingen TSO (Technisch Onderwijs) en BSO (Beroepsonderwijs) hebben gegeven. Sinds een zestal jaar werden nieuwe benamingen ingevoerd. De richting ‘dubbele finaliteit’ bereidt leerlingen voor op verdere studies of stoomt hen klaar voor de arbeidsmarkt na hun secundaire studies en als tweede is er de richting ‘arbeidsmarktfinaliteit’. Na het zesde middelbaar kreeg je tot nog toe in de dubbele finaliteit je diploma secundair onderwijs (onderwijskwalificatie 4) en na het zesde jaar arbeidsmarktfinaliteit het diploma onderwijskwalificatie 3.”

“Deze kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. Na kwalificatie 4 kunnen studenten naar het hoger onderwijs met het oog op een bachelordiploma, na kwalificatie 3 kan dat ook, maar dan enkel voor een graduaatsdiploma, geen bachelor. Een graduaatsopleiding kleuteronderwijs bestaat echter niet, dat is dus een probleem. Vroeger kregen leerlingen na het zesde jaar TSO enkel een attest, en op basis daarvan werden ze op de arbeidsmarkt betaald. Vroeger moesten ze een zevende jaar volgen na de arbeidsmarktfinaliteit om een kwalificatie 4 te krijgen. Een zevende jaar heeft dus eigenlijk geen bestaansreden meer. Het brengt je immers niet van kwalificatie 3 naar 4. Dit zevende jaar vervangen we daarom door specialisatieopleidingen, waarmee je een beroepskwalificatie behaalt. Beroepskwalificaties, die mee worden bepaald door de arbeidsmarkt, beschrijven de kennis en vaardigheden waarover je moet beschikken om je vak als slager, bakker, sommelier, barman etc. goed te doen.”

Nieuwe specialisaties

“In onze school bestonden er al drie specialisaties in het zevende jaar voor de kwalificatie kok/chef (gastronomie), voor sommelier en voor hotelreceptionist in het duaal systeem. Daar voegen we vanaf volgend schooljaar twee nieuwe aan toe: barman, die we liever genderneutraal als ‘bartender’ omschrijven en chef de partie desserten, gebak en brood (patisserie). De eerste drie specialisaties nemen een volledig schooljaar in beslag, de twee nieuwe een half jaar (van september tot eind januari). Bij grote interesses kunnen we eventueel een tweede opleiding geven, van februari tot eind juni. Naast de beroepskwalificaties komen er ook extra vakken bij: management en marketing, gastronomie en recht, ethiek in de horeca, en talen. Hier ligt de focus vooral op ondernemerschap, op horecaregelgeving, op hoe je omgaat met mensen en klanten … Talen zijn zeker belangrijk! We trekken het aantal uren op en stemmen vooral af op praktische kennis: drie uur Engels en twee uur Frans. We merken dat de kennis van Engels belangrijker wordt, want binnen de wijnwereld wordt alsmaar meer Engels gesproken.”

Nascholingen

Als voorbereiding naar het nieuwe tijdperk volgen docenten nascholingen. Docent Joeri Dehoorne, die jarenlang zijn eigen bakkerij runde: “Ik heb stage gevolgd bij Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge. De combinatie van les op school en praktijk, waarbij je dieper ingaat op vragen, bereidingen, is belangrijk. We bekijken alle facetten van de patisserie, van een simpele cake tot een mooie bordcompositie met gevarieerd smakenpalet. Ik ga me nog bijscholen bij oud-leerling Filip Claeys van de Jonkman, en later nog bij een andere oud-leerling.” Geert Blomme, docent bartender trok naar de European Bartender School Amsterdam. “Ik ben 10 jaar geleden gestart als barista/bartender, maar sindsdien is er enorm veel veranderd. In Amsterdam maak je kennis met internationale standaards, je leert er mooie technieken … In september starten we met modules cocktails, mocktails, koffie, warme dranken, gefermenteerde dranken, zelf likeuren en siropen maken, … We nemen ook het operationele aspect onder de loep: hoe breng je dit alles samen in een restaurant, in een bar? De opleiding voorziet op het einde stage op een externe locatie, in een hotel- of cocktailbar. Na de opleiding krijgen de studenten een officieel certificaat.”

“Na 8 jaar stopt dan de samenwerking met Sint-Bernardus Nieuwpoort, en zo’n 60-tal leerlingen zullen hier de volledige eerste graad volgen”

Directeur Verbeke voegt hieraan toe: “De bedoeling is dat we onze leerlingen met kennis van zaken willen introduceren en motiveren om een specialisatie te volgen. We spelen ook in op trends, zoals het succes van alcoholvrije dranken in de specialisatie ‘bartender’.”

Deze nieuwe aanpak betekent ook een aanpassing van de infrastructuur. In ‘finedining-restaurant’ Villa werd de keuken vernieuwd, met een gloednieuw fornuis en warmtepas. De wijnkelder werd gerenoveerd, zodat er ook wijnproeverijen kunnen georganiseerd worden en er komt een nieuw uitgerust praktijklokaal voor bartenders.

In maart krijgt de directie het antwoord van het ministerie op hun aanvraag om vanaf september 2025 een eerste graad toe te voegen. “We schrijven dan een stuk geschiedenis”, zegt directeur Verbeke. Wij waren de eerste hotelschool die geen eerste graad heeft. Na 8 jaar stopt dan de samenwerking met Sint-Bernardus Nieuwpoort, en zo’n 60-tal leerlingen zullen hier de volledige eerste graad volgen. Ons nieuwe internaat, 4 klassen in de nieuwbouw en ontspannings- en studieruimte zullen klaar zijn voor al onze leerlingen! Nog een aandachtspunt is de mobiliteit en de bezorgdheden daarrond van ouders van de eerstegraadsleerlingen. We werken al met buddy’s die samen met leerlingen het trein- of bustraject afleggen, maar zullen ook een privéfirma inschakelen om onze leerlingen van en naar school te brengen.”