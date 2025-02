Hotelschool Ter Duinen kaapt hoofdprijs weg op JRE Belgium Cooking Cup in Wemmel

Op maandag 17 februari 2025 schitterde Hotelschool Ter Duinen uit Koksijde op de JRE-Belgium Cooking Cup in Wemmel. De jonge talenten Dylan Decaluwe (18) uit Houthulst/Diksmuide en Victor Kirkels (17) uit Tessenderlo, beiden leerlingen van het zesde jaar hotel-restaurant-keuken (HRC), kroonden zich tot winnaars van zowel de Mystery Box-prijs als de felbegeerde hoofdprijs.

De JRE-Belgium Cooking Cup, georganiseerd door de Jeunes Restaurateurs (JRE), is een prestigieuze wedstrijd waarin jonge beloftevolle chefs de kans krijgen om zich te bewijzen voor een jury van topchefs. Dit jaar werd de uitdaging des te groter doordat Dylan en Victor, als zesdejaars, het moesten opnemen tegen overwegend 7 de jaarstudenten. Maar onder de begeleiding van chef Bart Denys bewezen ze hun vakmanschap en creativiteit.

De wedstrijd bestond uit drie proeven: een voorgerecht met ingrediënten uit de Mystery Box, een hoofdgerecht en een dessert. De verplichte ingrediënten in de Mystery Box waren schorseneren, risottorijst en coquilles. Dylan en Victor kozen voor een verfijnde aanpak en presenteerden drie bereidingen met schorseneren: opgebakken, een crème en een krokantje. De risotto werd op smaak gebracht met pompoen, terwijl de coquilles klassiek gebakken werden.

“We zaten onmiddellijk vol met goede ideeën toen we de inhoud zagen van de Mystery Box!”, aldus Victor. “We waren heel tevreden met de ingrediënten en konden er onze creativiteit volledig in kwijt.”

Het hoofdgerecht draaide rond lam, koolraap en gedroogde vruchten, en het dessert moest speculoos en ananas bevatten. Ook hier imponeerden de jonge chefs met hun doordachte combinaties en feilloze uitvoering.

De overwinning kwam niet uit de lucht vallen. Chef Bart Denys, die Dylan en Victor begeleidde, blikt trots terug op de voorbereiding. “Twee keer per week trainden we na de lessen, zowel op theorie als praktijk. Hun inzet en passie waren bewonderenswaardig. Het was een eer om hen aan het werk te zien.”

Dylan en Victor benadrukken zelf hoeveel ze geleerd hebben tijdens het traject. “Het was een leuke kans om veel bij te leren op korte tijd,” zegt Dylan. “Deelnemen aan zo’n wedstrijd is ideaal om je eigen kookstijl te ontdekken.”

Hun stages speelden daarbij ook een grote rol. Dylan deed ervaring op bij Le Nord (Roeselare), M Bistro (Nieuwpoort) en De Liefste (Zeeland), terwijl Victor stage liep bij Slagmolen (Oudsbergen), De Cuylhoeve (Geel) en Boury (Roeselare).

Naast de erkenning en lof van gerenommeerde chefs, keerden Dylan en Victor terug naar Koksijde met twee trofeeën, een box met gastronomische producten en elk een reischeque van 150 euro van Tui. “Wie weet gaan we met onze reischeque op culinaire trip naar Spanje!” glimlacht Victor.

De overwinning van Dylan en Victor bevestigt opnieuw de reputatie van Hotelschool Ter Duinen als kweekvijver voor culinair talent. Met deze trofeeën in de prijzenkast en een hoop ervaring op zak, ligt de toekomst van deze jonge chefs open.