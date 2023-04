Hotelschool Ter Duinen in Koksijde leert leerlingen ook golfen: “Er is een duidelijke match tussen onze hotelschool en Golf Ter Hille”

Hotelschool Ter Duinen is al sterk verankerd met de gemeente Koksijde en in een wereld die voortdurend verandert, zijn vernieuwende samenwerkingen een belangrijke basis die bijdragen aan ieders toekomst. Vanaf volgend schooljaar zal de hotelschool golflessen integreren voor de leerlingen van de derde graad in het curriculum van de studierichting horeca.

Burgemeester Marc Vanden Bussche staat 100 % achter dit initiatief. “We zijn er trots op dat Golf Ter Hille uniek is als enige publieke gemeentelijke golfvereniging. Golf Ter Hille is vooral heel laagdrempelig, waarbij we zeker onze jeugd willen aantrekken. Jongeren hoeven enkel een lidkaart van 10 euro te kopen en genieten tot ze 32 jaar zijn van een voordeeltarief. Inschrijven kan gewoon via het internet; Golf Ter Hille is geen elitaire club waar je enkel kunt toetreden via een peter of meter. Dat is ook de sleutel van het succes: in 10 jaar tijd is het ledenaantal van de club gestegen tot meer dan 1400 en er is zelfs een wachtlijst.

Vaste waarde

We zijn dus dringend toe aan uitbreiding, en die is voorzien achter het terrein: er komen negen holes bij, dat wordt dus een verdubbeling. We zijn dus bijzonder tevreden met het sportieve samenwerkingsproject tussen de hotelschool en Golf Ter Hille. Onze hotelschool bestaat 77 jaar en heeft naam en faam ver buiten onze grenzen. Je kunt de vergelijking maken: net zoals de culinaire Michelingids worden ook golfterreinen beoordeeld op basis van locaties en rankings. Er is dus al duidelijk een match tussen onze hotelschool en Golf Ter Hille.”

Peter Verbeke, directeur Hotelschool Ter Duinen: “Samenwerken zit in het DNA van onze school, die hier 77 jaar gevestigd is en een vaste waarde is geworden. Die traditie proberen we te borgen en door te geven. Maar we staan ook open voor vernieuwing. Dat is nodig in onze samenleving, op het vlak van hospitality, en ook onze studenten veranderen. De huidige generatie heeft haar eigen ideeën, een andere, nieuwe manier van leven. Maar vernieuwing kan je enkel realiseren door samenwerking. Zo hebben we al heel geslaagde wat samenwerkingsprojecten gerealiseerd: onze samenwerking met het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort rond de eerste graad, de unieke opleiding ‘Bachelor in Culinary Arts met de VIVES Hogeschool Brugge, buitenlandse samenwerkingen voor stages enz.

20 trainingen

Onze hotelschool heeft een netwerk van oud-leerlingen waaronder heel wat ‘beroemde’ chefs, die zich ‘Coxydiens’ noemen, trots op hun roots in onze hotelschool. In dit samenwerkingsproject met Golf Ter Hille is er altijd een schitterende horecalink. Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ willen we onze leerlingen van de derde graad de kans geven om vanaf het vijfde jaar een lessenreeks te volgen, bestaande uit 20 trainingen van twee uur om de basis van het golfen onder de knie te krijgen mét het behalen van een handicap index 45. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld. Leerlingen moeten zich inschrijven voor twee jaar én goede resultaten op school behalen. Ze moeten zich inzetten in de lessen Lichamelijke Opvoeding en bereid zijn iets nieuws te leren. Vandaag hebben zich al negen leerlingen ingeschreven, en ook onze maître Geert Blomme is een enthousiaste golfspeler in zijn vrije tijd!”