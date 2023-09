Hotelschool Spermalie in Brugge in nieuw jasje

In Hotel- en Toerismeschool Spermalie is iedereen met volle moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. Tijdens de grote vakantie hebben ze er ook niet stilgezeten. Er waait door de school duidelijk een nieuwe, frisse wind.

Vorig schooljaar investeerde de school sterk in infrastructurele aanpassingen. De bistrokeuken werd helemaal vernieuwd om aan de meest veeleisende eisen qua hygiëne en comfort te voldoen. Ook de kamers en de douches van het internaat werden volledig gerenoveerd. Tijdens hun vrije tijd beschikken de internen nu ook over een hippe ontspanningsruimte. Binnenkort wordt de keuken van Hoeve Cortvriendt volledig gerenoveerd en ook de buitenschil van het gebouw krijgt een grondige opknapbeurt.

Maar een school uitbouwen die toekomstgericht denkt, is meer dan investeren in infrastructuur en dat beseffen Ole Vercauteren en Sabrina Caeckaert, die sinds dit schooljaar het directieteam vormen, maar al te goed.

Nieuwe toekomstvisie

“We hebben een nieuwe toekomstvisie voor Spermalie uitgewerkt met als slogan: ‘Geef vorm aan je toekomst’. Onze leerlingen geven vorm aan hun toekomst en wij reiken hen daartoe alle kansen. We verwachten echter wel dat onze leerlingen deze kansen grijpen”, vertelt Sabrina Caeckaert enthousiast. “We zetten ook in op verbindende communicatie”, vult Ole Vercauteren aan. “We geven onze leerlingen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. We verloochenen onze waarden uit het verleden geenszins, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestoken.”

Ook grafisch krijgt de school een nieuwe en hedendaagse look. Het bekende schildje blijft behouden, maar krijgt een jongere en dynamischer vormgeving. (PDC)