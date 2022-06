Hooglede gaat met tien actiepunten voor een veiligere schoolomgeving

Het gemeentebestuur van Hooglede wil van verkeersveiligheid rond de schoolomgeving een absolute prioriteit maken.

Vandaar dat elke schoolomgeving in de gemeente een plan op maat krijgt. Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces stelde Schepen van Mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830) het 10-puntenplan voor de scholen in Hooglede voor.

1. Fietsstraten: in de Kleine Stadenstraat en de Schoolstraat komt een fietsstraat. Dit betekent dat fietsers de volledige breedte van de eigen rijbaan mogen gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en de maximale snelheid bedraagt 30 kilometer per uur.

2. Vaste zone 30: de mobiele zone 30’s in de Hogestraat en de Kasteelstraat worden een vaste zone 30. Tomas De Meyer (Groep 21) begrijpt deze beslissing niet: “Ik zie daar het nut niet van in. Tijdens de zomer en na de schooluren is dit niet nuttig. Ik hoop dan ook dat men enkel politiecontroles uitvoert tijdens de effectieve schooluren.”

3. Fietssuggestiestroken: de fietssuggestiestroken in de Hogestraat worden verlengd tot aan de Schoolstraat.

4. Schoolstraat: aan de achterzijde van infopunt Trimard komt ter hoogte van de Zonnebloem een schoolstraat na schooltijd. Gemotoriseerd verkeer wordt geweerd en de straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Dit elke maandag, dinsdag en donderdag van 15u45 tot 16u15, op woensdag van 11 uur tot 11u30 en vrijdag van 14.45 tot 15.15 uur.

Uniforme schoolzones

5. Uniforme schoolzones: met markeringen op de grond worden de scholen herkenbaarder gemaakt en dit zorgt voor een grotere alertheid en een lagere snelheid.

6. Zebrapaden: de zebrapaden worden aangepakt, vernieuwd of nieuw aangelegd. Zo komt er een nieuw zebrapad in de Oude Rozebekestraat ter hoogte van de nieuw aangelegde wijk.

7. Herkenbaarheid scholen: er wordt ingezet op het ‘verkinderen’ van de schoolomgeving door middel van vlaggen, banners en kunstwerken.

8. Educatie, handhaving en sensibilisering: de leerlingen krijgen volgend schooljaar een nieuw lessenpakket aangeboden.

9. Telraam: in de schoolomgeving zijn al vijf telramen actief. Een telraam telt fietsers, (snelheid van) auto’s, voetgangers en zwaar verkeer. In de bredere schoolomgeving komen er nog extra telramen.

10. Digitaal beloningsysteem: om kinderen aan te sporen al fietsend of te voet naar school te gaan, wordt een digitaal beloningsysteem geïmplementeerd. (JT)