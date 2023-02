Honderd Vives-studenten bezoeken seinhuis van Infrabel in Brugge

Donderdag hebben een honderdtal studenten van hogeschool Vives het seinhuis en het logistiek centrum van Infrabel in Brugge bezocht.

De studenten van de opleiding Artificial Intelligence, Netwerken, Hardware Electronica en software – werden er een hele dag ondergedompeld in de wereld van de spoorweginfrastructuur. Infrabel wil zo bekende en minder bekende spoorwegberoepen in de kijker zetten bij een jong publiek met interesse in techniek, nieuwe technologie en informatica.

Boeiende treinsimulator

De studenten krijgen er antwoord op vragen zoals Hoe zorg je ervoor dat twee treinen niet met elkaar botsen? of Kan je een trein laten remmen vanop afstand? Het antwoord op die laatste vraag kunnen we alvast verklappen: ja. Het werd immers voorgesteld via een boeiende treinsimulator die gebruikt wordt tijdens interne opleidingen.

In deze crash course kwamen de studenten ook te weten hoe je een treinnetwerk tegen hackers kunt beschermen of hoe collega’s die in de sporen werken automatisch kunnen gedetecteerd worden om ongevallen te vermijden. Ook met de concrete toepassingen van artificiële intelligentie bij Infrabel maakten de studenten kennis.

Technische profielen

Het opzet heeft natuurlijk ook als doel om op termijn Infrabel-medewerkers te werven onder de studenten. Er wordt dan ook heel wat werkvolk gezocht.

Dit jaar is Infrabel op zoek naar maar liefst 800 collega’s over het hele land. “Het gaat meestal om technische profielen, zoals spoorwerkers, maar er is daarnaast ook nood aan ingenieurs, werfleiders, onderhoudstechnici, lassers en mensen die aan de bovenleiding en de seininrichting werken”, zegt communicatieverantwoordelijke Steffie Geysens van Infrabel.

“In West-Vlaanderen zoekt Infrabel dit jaar 36 nieuwe collega’s, allemaal technische profielen om de werkplaatsen in Kortrijk, Lichtervelde, Brugge en (kort bij de provinciegrens, red.) Aalter te komen versterken. Op de afdeling ICT zijn er, voor het hele land, meer dan 60 vacatures waarvan 30 voor het betaalde ICT Traineeship, dat zich richt op pas afgestudeerden.”