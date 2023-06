Hommeles bij Brugse scholengroep Impact! Alle 42 schooldirecteurs verhoord door advocatenbureau

Net nu de 42 directeurs van de Brugse scholengroep Impact! zichzelf een hoge welzijnsscore van 7,8 op 10 geven, raakt bekend dat de raad van bestuur vorig jaar een advocatenbureau op hen afstuurde om hen te ‘verhoren’ over een mogelijk complot.

Deze week werden we gecontacteerd door een anonieme tussenpersoon. Die spreekt in naam van vijf directeurs van de scholengroep Impact!, die in de Brugse regio 42 gemeenschapsscholen uit het basis- en het secundair onderwijs groepeert en 8.744 leerlingen telt.

Onregelmatigheden

De reden? Alle 42 directeurs werden in het voorjaar van 2022 uitgenodigd door de raad van bestuur in Ciné Lumière, omdat enkelen onder hen anonieme mails gestuurd hadden waarin ze ‘onregelmatigheden’ hekelden bij de samenstelling van de raad van bestuur.

De directeurs kregen te horen dat anonieme mails versturen niet de juiste manier van communiceren was, dit werd zelfs als ‘complotvorming’ bestempeld. De raad van bestuur wou nadien een onderzoekscel van het GO! laten komen om aan ‘waarheidsvinding’ te doen. Of liever: de complotterende directeurs te ontmaskeren.

Maar het centraal bestuur van het gemeenschapsonderwijs in Brussel weigerde hierop in te gaan. Die vond dat de raad van bestuur beter een open gesprek zou voeren met de misnoegde directeurs.

Bemoeienis

Scholengroep Impact! zag deze bemoeienis van Brussel als een inmenging in haar soevereiniteit en onafhankelijkheid. Meer nog: er werd een advocatenkantoor aangesteld om alle directeurs één voor één een vragenlijst voor te leggen. Die operatie kostte de Brugse scholengroep 20.000 euro.

“Hierdoor verziekt de sfeer en sijpelt de angst ook door naar de lerarenkorpsen. Wie zich kritisch uitlaat, moet vrezen voor repercussies”, aldus onze informant. Die wijst er ook op dat het systeem van klachtenbehandeling in het GO! fout in elkaar zit: het decreet voor het gemeenschapsonderwijs zorgt voor een strikte scheiding tussen het centrale bestuur en scholengroepen, maar vertaalt zich ook in de onmogelijkheid om klacht neer te leggen buiten de scholengroep om.

Rechter

Met andere woorden: wie klachten heeft over een algemeen directeur of de raad van bestuur, moet bij die raad of de algemeen directeur aankloppen. “Ze spelen tegelijkertijd beschuldigde en rechter. De Vlaamse Ombudsdienst is zich bewust van het probleem. De ombudsman stoorde zich al in zijn rapport van 2020 aan schoolbesturen die te defensief een dialoog afwijzen”, zegt onze contactpersoon.

We trokken met deze kritiek naar Pieter De Winne, die in oktober 2022 algemeen directeur van de scholengroep werd. Hij reageert erg verbaasd op al die aantijgingen: “De timing van uw anonieme informant is hoogst vreemd. Er waren vorig jaar spanningen. Waarom wordt hier nu mee uitgepakt?”

“Woensdag kreeg ik net de resultaten van de jongste welzijnsbevraging bij ons personeel. Onze 42 directeurs geven zichzelf inzake welzijnsbevinding een 7,8 op 10! Dat is de hoogste score van alle beroepsgroepen binnen onze scholengroep!”

Great places to work

“Scholengroep Impact! doet er alles aan om de slogan great places to work te honoreren! Dat de raad van bestuur mij aanstelde als algemeen directeur bewijst dat zij dialoog en verbinding hoog in het vaandel draagt. Wie mij kent, weet dat mijn deur altijd open staat voor een gesprek en dat ik met feedback om kan.”

“Er waren vorig jaar inderdaad problemen. Alles is begonnen toen enkele directeurs vanop door hen aangemaakte, anonieme mailadressen e-mails rondstuurden, ze waren het niet eens met de samenstelling van de raad van bestuur. Precies omdat die kritiek anoniem gebeurde, werd er een vergadering belegd met alle directeurs in Ciné Lumière. De raad van bestuur heeft later een advocatenkantoor aangesteld als neutrale, derde persoon om uit de impasse te geraken en het onderzoek op een eerlijke manier te doen verlopen.”

Resultaten

“Het is jammer dat de malcontente directeurs nooit in dialoog gegaan zijn en geen contact opgenomen hebben met de vertrouwenspersoon binnen de scholengroep. De sfeer binnen onze scholengroep zit goed, ik heb deze week net een vergadering achter de rug met alle 42 directeurs. Het is flauw om ongenoegen uit 2022 nu anoniem op te rakelen.”

Naar wij vernamen werd de bevraging door het advocatenkantoor pas in februari afgerond en zal één directeur zich voor de raad van bestuur moeten verantwoorden. Vorig jaar werd de coördinerend directeur voor het secundair onderwijs, die zijn anoniem communicerende, malcontente collega’s steunde, ontheven uit zijn mandaat…