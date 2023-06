Hogeschoolstudenten zetten herstelgericht werken bij BS De Wijzer in Aarsele in de verf

Acht studenten van VIVES Kortrijk gingen in het kader van hun bachelorproef aan de slag rond ‘Herstelgerichte Werking’ bij basisschool De Wijzer in Aarsele. Die focus op sociale interactie en verbinding is voortaan sterker verankerd in de schoolvisie.

Bij eerdere projecten hadden collega-studenten eerder al rond hetzelfde thema gewerkt. Zo werd in 2021 al voor een stiltecaravan en een herstelmuur op de speelplaats gezorgd. De nieuwe groep studenten timmerde verder aan dat pad. “Een ruime bevraging bij de ouders wees uit dat ze minder goed op de hoogte waren van de herstelgerichte werking van de school”, legt Manou Vanhaesebroeck uit. “Om ouders meer te betrekken en te informeren, organiseerden we een interactieve ouderavond met goodiebags voor iedereen. Voor de leerkrachten zorgden we dan weer voor herstelgerichte schema’s en workshops. Tot slot werd ook de website van de school aangepast en komend schooljaar zal deze herstelgerichte visie het uitgangsbord worden van de school. Als studenten hopen we dat zowel de ouders als het schoolteam de herstelaanpak nu een nog warmer hart zullen toedragen.”