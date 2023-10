Hogeschool VIVES rondt voor het eerst de kaap van 17.000 studenten

Hogeschool VIVES mag voor het eerst 17.000 studenten verwelkomen. Even uniek is dat het studiegebied handelswetenschappen & bedrijfskunde de 5.000ste student inschrijft. Op maandag 9 oktober om 11u werd die student in de bloemetjes gezet op campus Kortrijk.

Het totaal aantal studenten aan de VIVES stijgt met maar liefst 8% in vergelijking met vorig academiejaar, dit in nagenoeg alle studiegebieden: onderwijs (+ 12% – Brugge, Kortrijk en Torhout), handelswetenschappen & bedrijfskunde (+ 11% – Brugge en Kortrijk), paramedische beroepen (+ 10% – Brugge), Technology (+ 7% – Brugge en Kortrijk), biotechniek (+ 4% – Roeselare) en gezondheidszorg (+2 % – Brugge, Kortrijk en Roeselare). Sociaal-agogisch werk (Kortrijk) stagneert maar dat studiegebied heeft de afgelopen jaren een heel hoge vlucht genomen.

Pralines

Algemeen directeur ad interim Maria De Smet verwelkomde Amina Badaoui als 5.000ste student in handelswetenschappen & bedrijfskunde en overhandigde haar een welkomstpakket met een VIVES-sweater en pralines. Amina heeft zich ingeschreven voor het graduaat HR-support op campus Kortrijk.