Hogeschool VIVES opent een House of AI in Kortrijk. Het gloednieuwe innovatiecentrum ‘flax’ (Future Learning and Augmented eXperience) bevindt zich op de Vlassite van de Hogeschool in Kortrijk en toont hoe AI in verschillende toepassingen in ons leven intussen niet meer weg te denken is.

Via storytelling en gamification komen de nieuwste technologieën aan bod en wordt er stilgestaan bij aspecten als duurzaamheid en ethische kwesties in de toepassingsmogelijkheden ervan. De immersieve ervaring dompelt de bezoeker onder in verschillende soorten AI en laat hen aan den lijve ondervinden via een opdracht in teamverband welke de implicaties zijn. De ervaring eindigt met een vooruitblik naar 2050 in een 360°-experience.

Partners

De bezoekers kunnen in 4 ingerichte ruimtes AI zelf ervaren, en dat in de gezondheidssector, onderwijs, media en entertainment en het dagelijks leven. Daarvoor werd materiaal ter beschikking gesteld van onze partnerinstellingen, -bedrijven en -organisaties. We vermelden daarbij graag Mercedes-Benz Ghistelinck, Ocular, Yondr, Raccoons, Ergodôme, Deloitte, Polysense, Unilin, Eeve, Spectr, KassifAI, SAP, Edtech Station, Intelliprove, Spentys en Accuvein.