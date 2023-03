Hogeschool VIVES in top 5 van ‘Young Entrepreneurial Universities of the year’ in Europa

Hogeschool VIVES zet al jaren in op ondernemerschap en ondernemende vaardigheden. Die inspanning werd vorige week bekroond met een erkenning als finalist voor de ‘Young Entrepreneurial University of the year’ bij de Triple-E-Awards. Dat zijn de Oscars voor ‘Entrepreneurship & Engagement Excellence Awards in Higher Education’. VIVES behoort daarmee tot de top 5 van Europa en dingt in juni mee naar de top 3-medailles.

VIVES heeft een centrale unit ‘VIVES Onderneemt’ met een team van vier business coaches. Zij ondersteunen en inspireren studenten die een bedrijf willen starten en helpen medewerkers om ondernemerschap en ondernemend handelen te integreren in hun lessen.

“Hiervoor hebben wij een waaier aan initiatieven. Van opleidingen, workshops en één-op-één coaching tot talks, hackathons en inspiratie-events. Daarnaast bieden we ook enkele bijzonderheden aan zoals de mogelijkheid om een stage te doen binnen je eigen start-up waarbij onze coaches optreden als mentor. Met andere woorden, we zijn creatief in onze aanpak om zoveel mogelijk studenten te ondersteunen in hun projecten. Door ondernemende skills te ontwikkelen, genereer je meer impact. Zowel op economisch vlak als in de maatschappelijke en sociale sector. Vanuit onze centrale positie, verbonden met tal van organisaties, brengen we hen in contact met relevante partners”, zegt coördinator Matthias Malfrere.

Mooie erkenning

De unit biedt ondersteuning op alle campussen van VIVES en in alle studiegebieden. “Het label ‘Young Entrepreneurial University’ matcht volledig met ons doel en waar wij op inzetten. Het is een mooie erkenning voor onze onderwijsinstelling. We zitten bij de laatste vijf finalisten en bezorgen binnenkort de organisatie meer informatie en details in de hoop een plekje in de top 3 te bemachtigen bij de bekendmaking in juni in Barcelona. We zijn uiteraard al heel trots op wat we nu hebben bereikt. We concurreren uiteindelijk met veel vooraanstaande hogescholen en universiteiten in Europa”, besluit Matthias.