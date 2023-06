Hogeschool VIVES in Kortrijk neemt hypermoderne Tesla in ontvangst: “uniek in Vlaanderen”

Vanaf volgend academiejaar maken de studenten van het graduaat voertuigtechnieken en de bachelor autotechnologie van Hogeschool VIVES in Kortrijk kennis met de Tesla S P85D. Dat is een aanvulling op het moderne wagenpark, waarmee de opleidingen sterk inzetten op de transitie op de automarkt.

De hogeschool VIVES in Kortrijk voegt volgende academiejaar een nieuwe wagen toe aan hun moderne wagenpark, de elektrische Tesla S P85D. Thomas Vanhalst, opleidingshoofd Autotechnologie en Voertuigtechnieken en tot 2018 zelf technicus bij Tesla, geeft een woordje uitleg: “Als hogeschool zijn we trots om deze Tesla toe te voegen aan ons wagenpark. Daarmee aan de slag kunnen gaan als student in een hogeschool is een uniek gegeven in Vlaanderen.”

“De wagen wordt ingezet in het graduaat voertuigtechnieken en de bachelor autotechnologie. De automarkt groeit meer en meer richting elektrische wagens en ook de evolutie richting waterstrof voelen we van dichtbij. Vandaar de keuze voor elektrisch (het wagenpark van de hogeschool heeft al een aantal elektrisch aangedreven auto’s, red.).”

De nieuwe Tesla kan de studenten nieuwe inzichten verschaffen op vlak van autonoom rijden. De wagen bevat verschillende sensoren, radars en camera’s. De investeringen in deze opleidingen lonen voorlopig alleszins, want de hogeschool noteert de laatste jaren een sterke stijging in de inschrijvingsaantallen voor de richtingen in kwestie. “Dat juichen we natuurlijk alleen maar toe,” vertelt Vanhalst. “Vooral omdat de vraag naar werkkrachten veel groter blijft dan het aanbod. We weten bovendien dat die vraag zal blijven stijgen. Iedereen met een passie voor technologie en mobiliteit is hier dus aan het juiste adres.”