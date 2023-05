Hogeschool VIVES biedt vanaf september 2023 de unieke opleiding luchtvaart volledig aan in het Engels

Hogeschool VIVES biedt als enige hogeschool in Vlaanderen de bachelor luchtvaart aan. Oostende is daar de ideale locatie voor. Omdat er steeds meer buitenlandse studenten kiezen voor deze opleiding zal ze vanaf volgend academiejaar ook in het Engels aangeboden worden. De Vlaamse overheid gaf daar zijn goedkeuring voor.

Veerle De Mey, directeur biotechniek en Technology: “Met onze technologie-opleidingen in Oostende, Brugge, Kortrijk en Roeselare vormen we technologen die meteen een meerwaarde zijn voor de sector. In de luchtvaartsector is Engels de voertaal om vliegverkeer in goede banen te leiden. We noteren bij onze studenten ook steeds meer instroom vanuit andere landen. Vandaar de keuze om een Engelstalige bachelor in Aviation aan te bieden”. Nieuwe studenten kiezen er vanaf september dus voor om zijn opleiding volledig in het Nederlands of het Engels te doorlopen.

Unieke opleiding

De bachelor luchtvaart van Hogeschool VIVES in Oostende is een unieke opleiding in Vlaanderen en tot ver daarbuiten. Ivan Becuwe, opleidingshoofd: “Onze campus ligt letterlijk tegen de luchthaven. Ook de bedrijvenzone is er heel sterk uitgebouwd. Dat maakt dat we perfect aarden in het ecosysteem. We versterken elkaar.”

Stijgend inschrijvingsaantal

Waar er 10 jaar geleden jaarlijks rond de 120 inschrijvingen waren, ligt dit aantal de laatste jaren steeds boven de 150. Ivan Becuwe: “Studenten evolueren tijdens hun opleiding naar aspirant-lijnpiloot of specialiseren in luchtvaarttechnologie waar ze kunnen kiezen voor bemande of onbemande luchtvaartsystemen. Zo komen de studenten heel gericht in het werkveld terecht.”

Oostende als innovatieve luchtvaartstad

“In het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) zijn er geregeld netwerkmomenten met bedrijven. We geloven sterk in levenslang leren en bieden er verschillende opleidingen op maat aan. Zo vormen we met het VTI in Oostende, de sectorfederaties, Stad Oostende en de bedrijven een echte community waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar vinden en versterken”, besluit Veerle De Mey.