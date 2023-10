High-Five in Basisschool Heilige Familie Tielt

Basisschool Heilige Familie Tielt is begonnen met ‘High-Five’, een digitaal beloningssysteem om leerlingen en ouders te motiveren om te voet of met de fiets naar school te komen. Stappen en fietsen hebben immers een positief effect op onze gezondheid, het milieu en het klimaat en zorgen voor een meer leefbare omgeving.

Leerlingen, die deelnemen aan het project, kunnen munten scoren door te stappen en te fietsen naar school. Wie stapt, kan met een medaillon tikken langs een High-Five paal op weg naar school. In volgende straten in Tielt staat zo’n voetgangersscan: Driesstraat, Europalaan, Grote Hulststraat en in de Julius Hostelaan. Fietsende leerlingen kunnen munten scoren door met een tag aan hun fiets voorbij de teller in de fietsenstalling van de school te rijden.

Ook leerlingen, die met de auto naar school komen, kunnen deelnemen. De parking bij De Frietpost in de Beernegemstraat doet dienst als Five&Ride locatie. Ouders kunnen hier hun kinderen afzetten. Van daaruit kunnen de kinderen naar de school wandelen en onderweg is er ook een High-Five paal om te scannen.

Via een online platform kunnen de leerlingen de gescoorde munten inruilen voor tal van beloningen, zoals onder meer gadgets en tickets.

De Stad Tielt ondersteunt het project door in te staan voor de kosten van het signalisatiemateriaal en de software en ook door het voorzien van verschillende beloningen voor de deelnemende leerlingen.

De tienjarige Juliette Mariechael , Elle demedts, Rémi Mestdagh en Tijs Verstuyft zijn alvast zeer enthousiast over het de Highfive project. Als meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen is het niet alleen veiliger in de schoolomgeving, het is ook beter voor het milieu. Al moeten ze ook toegeven dat de funfactor en de prijzen die te verzamelen zijn zeker bijdragen aan het enthousiasme. (WMe)