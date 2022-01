Heuvelland voorziet gratis zelftesten voor onderwijs

Zowel de federale als de Vlaamse overheid hameren op het belang van zelftesten om ervoor te zorgen dat de scholen open kunnen blijven. Omdat de hogere overheden geen testen voorzien voor het onderwijs besloot de gemeente Heuvelland zelf 2.000 zelftesten aan te kopen.

“Niet iedereen kan het zich veroorloven om wekelijks zelftesten te kopen“, duidt schepen Bart Vanacker de aankoop. “Met het gemeentebestuur hebben we beslist om onze testen te verspreiden onder de acht Heuvellandse scholen. Op die manier kunnen deze testen ingezet worden om uitbraken op te sporen, maar kunnen ze evengoed gebruikt worden om de sociaal kwetsbaren op deze manier van gratis zelftesten te voorzien.”

Scholen blijven steunen

Gemeenteraadslid Lieve D’Haene die zelf ook leerkracht is, kan dit initiatief alleen maar toejuichen. “Wie in het onderwijs staat weet hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving les te kunnen geven. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de scholen open kunnen blijven. Het belangrijkste doel iservoor te zorgen dat de scholen kunnen blijven functioneren. Ook in de komende maanden zullen we de scholen ondersteunen waar we kunnen.”