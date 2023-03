Het Wonderbos opent schoolbibliotheek De Wondergrot

De school Het Wonderbos in de Meulebekestraat in Ingelmunster sloot de Jeugdboekenmaand af met de opening van de schoolbibliotheek ‘De Wondergrot’.

Sinds begin dit schooljaar werd er geklust in Het Wonderbos: kasten werden in elkaar geknutseld en er werd een eigen bibsysteem met kleurcodes uitgewerkt. Boeken werden verzameld en aangekocht, en ook gewonnen tijdens de voorleesweek. Het team lezen, met juf Kimberly, juf Aurélie en juf Winnie, stak zijn schouders onder De Wondergrot en zette zich extra in om het leesplezier te bevorderen.

De Wondergrot is tevens een rusthoek voor kinderen die nood hebben aan rust tijdens de pauzemomenten. Maandagnamiddag 27 maart werd De Wondergrot officieel geopend in het gezelschap van burgemeester Kurt Windels, Radio 2-omroeper Michaël Janart en alle leerkrachten en kinderen.

