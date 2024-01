“Het was mijn tweede thuis”: Kleuterjuf Ann Denoo neemt afscheid van haar Capucienenschool in Ieper

Op 1 januari ging kleuterjuf Ann Denoo (59) met pensioen na precies 38 schooljaren en 4 maanden in de peuter- en de eerste kleuterklas te hebben gestaan. Het emotioneel afscheid van de Capucienenschool in Ieper gebeurde op vrijdag 12 januari.

Ann woont in de Belijnstraat in Ieper, op 600 meter van de school, en komt al heel carrière te voet of met de fiets naar haar klasje in de Capucienenschool. Vrijdag werd ze thuis verrast door enkele leerlingen en kleuters, die gingen aanbellen. Ze vormden een erehaag van haar huis tot aan de school. Ann wandelde voor een laatste officiële keer naar haar school. Op de speelplaats werd afscheid genomen van de leerlingen met een lied als dank voor de vele jaren dat ze actief was in de Capucienenschool.

Vervroegd gestopt

“Eigenlijk ben ik al een jaar thuis omdat ik vervroegd moest stoppen wegens medische redenen”, vertelt Ann. “Ik had er graag nog twee schooljaren bijgedaan om met pensioen te gaan op de reguliere leeftijd maar ik ben vervroegd moeten stoppen. Het had ook geen zin meer om er triest bij te lopen omdat het wat moeilijker ging. De kleuters verdienen een juf die actief is en met hen mee kan spelen, maar dat was niet meer aan mij besteed. Het was dus beter dat ik plaats maakte voor een jongere en meer actieve leerkracht. Maar ik ontken niet dat ik met spijt in het hart afscheid neem van de leerlingen, de collega’s en de directie.”

Kleuters om lief te hebben

“Tijdens mijn carrière in het onderwijs heb ik heel wat veranderingen meegemaakt. De leerlingen zijn veel mondiger en taalvaardiger geworden en tablets hebben al een hele tijd hun ingang gevonden bij de kleuters. De tijden zijn veranderd maar de kleuters blijven mensjes om lief te hebben. Vandaar dat het afscheid ook een heel emotioneel moment is voor mij, een dag om nooit meer te vergeten. Ik ben nooit tegen mijn zin naar mijn school gekomen. De Capucienenschool was mijn tweede thuis.”

De collega’s overhandigden Ann een boek met foto’s van haar schoolcarrière en een cheque voor een reis naar Spanje. Een geschikt cadeau want Ann heeft er een verblijf waar ze met haar gezin van haar vakantie kan genieten.