Het Vlot in Ieper neemt afscheid van directeur Stefaan Veracx en leerkracht Myriam Alleman

Bijzondere Basisschool Het Vlot in Ieper nam op het einde van het schooljaar afscheid van twee boegbeelden. Zowel directeur Stefaan Veracx als leerkracht/administratief medewerker Myriam Alleman kunnen voortaan genieten van een welverdiend pensioen na een carrière van 41 jaar.

Stefaan Veracx (61), die in Ieper woont, getrouwd is met Ingrid Wyffels en vader van Mathias, Eline, Lieselotte, startte zijn carrière 41 jaar geleden in Het Vlot, de school voor bijzonder basisonderwijs met hoofdzetel in de Sint-Elisabethstraat in Ieper. Tot vorig jaar was hij voltijds directeur, het afgelopen schooljaar deelde hij de directiefunctie met zijn opvolger Lieve Dehondt.

“Ik blik met veel plezier terug”, vertelt Stefaan, die bij velen wellicht ook een belletje zal doen rinkelen als basketcoach bij Rapid Langemark en Blue Cats Ieper. “We hebben veel mooie dingen kunnen realiseren en kinderen met problemen kunnen helpen. Dat was onze core business. Mijn taak was vooral om de ouders uit te leggen hoe we werkten en hen te overtuigen dat buitengewoon onderwijs een kans is voor hun kinderen om zich nog meer te ontwikkelen dan in andere scholen. Als de ouders dan op de kar springen, geeft dat wel voldoening.”

Veel veranderd

In die vier decennia zag Stefaan veel veranderen in het buitengewoon onderwijs. “Toen ik begon, hadden we 110 leerlingen, nu zijn het er om en bij de 240”, vertelt hij. “Nu hebben we ook andere types. We hebben nu al een jaar of vijf ook type 9 (kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben, red.). Dat zijn kinderen met andere problematieken, maar met even veel noden. Heel specifiek voor die kinderen moet je wel aanpassingen doen, en dat was niet altijd gemakkelijk. Maar we zijn altijd blijven groeien en bloeien, ondanks alle maatregelen.”

“Je werkt met kinderen die met een rugzakje toekomen”

Myriam Alleman (62) had eerst een jaar in het gewoon onderwijs gewerkt voor ze in Het Vlot aan de slag ging. “Ik heb altijd les gegeven, maar 17 jaar geleden ben ik naar ‘de bureau’ gekomen, samen met Stefaan. We zijn hier trouwens samen gestart. Het was een heel andere invulling van de job, maar ik heb het altijd met hart en ziel gedaan”, vertelt Myriam, die in Poperinge woont, getrouwd is met Danny Quaghebeur en mama van een dochter Rieke. “Je werkt immers met kinderen die al veel meegemaakt hebben en met een rugzakje toekomen. De ouders van die kinderen hebben dan dikwijls gebotst op muren en problemen. Als school voor buitengewoon basisonderwijs kan je voor die mensen echt wel een verschil maken. Je moet wel een hart hebben voor Het Vlot. Ik kan verstaan dat er mensen in het gewoon onderwijs zeggen dat ze dit niet zouden kunnen, maar ik ging het niet anders gewild hebben.”

Beide boegbeelden werden met veel toeters en bellen uitgewuifd. “De collega’s zijn mij ‘s morgens komen halen met het busje en onderweg hingen verschillende spandoeken. De kinderen vormden een erehaag en maakten een liedje voor ons. Er werden dansjes uitgevoerd, medailles uitgereikt, we kregen een prachtige tekening. Het was een mooie dag”, vertelt Myriam.

Extra vrije tijd

“Mij staken ze ook nog eens in een koekjesmonsterpak”, lacht Stefaan, die grijnst als we vragen wat hij zal doen met alle extra vrije tijd. “Helemaal niks. Ik heb nog niets gepland, behalve op reis gaan, genieten van de kinderen en kleinkinderen… Ik ben van plan om zes maanden af te wachten en dan zien we wel. We komen van een te druk leven. Eerst moeten we een beetje andere dingen doen.”

“Ik ben actief in het Rode Kruis en volg binnenkort de opleiding tot lesgever eerste hulp bij psychische problemen. Ik heb nog een papa van 95 die in het rusthuis verblijft. Verder knutsel ik graag en werk ik graag in mijn tuin. We hebben ook een hondje waarmee ik vaak mee moet wandelen, dus ik zal me zeker niet vervelen”, besluit Myriam. (Tom Gheeraert)