Het Biezebos wordt een autonome Leefschool: “Het valt op dat ouders bewust voor een type onderwijs kiezen”

Afgelopen weekend werd er feest gevierd in Het Biezebos langs de Zultseweg in Waregem. Het Biezebos werd bij het begin van het schooljaar namelijk erkend als een autonome GO! Leefschool. En dat verdiende ballonnen en taart. De Leefschool is een vorm van methodeonderwijs en legt de nadruk op beleving, ondernemen en samen leren en leven. “We hebben zes jaar hard aan onze visie gewerkt en zijn trots met deze erkenning”, vertelt directeur Liza Espeel.

Het schoolgebouw langs de Zultseweg, binnen de Ring, dateert uit de jaren zeventig. Onder meer Basisschool Dol-Fijn was er gevestigd. In 2016 veranderde de naam in Het Biezebos. Tot vorig jaar deed de gemeenschapsschool dienst als vestigingsplaats voor De Keimolen in Kruisem. Sinds 1 september gaat Het Biezebos door het leven als autonome GO! Leefschool, die deel uitmaakt van GO! Scholengroep 24K.

“Zes jaar geleden zijn we gestart met het uitbouwen van een nieuwe visie”, vertelt directeur Liza Espeel (35). “De raad van bestuur van de scholengemeenschap onderzocht of we in aanmerking kwamen om op eigen benen te staan. De visie, het team en vooral de groei in aantal leerlingen leidden nadien tot een erkenningsonderzoek door de Vlaamse overheid. Dat werd vorig jaar uitgevoerd en positief geëvalueerd.”

Leefgedeelte

Sinds de start van het nieuwe schooljaar werkt Espeel voltijds als directeur. Toen Het Biezebos een vestigingsplaats was, combineerde ze dat met lesgeven. “Ons team van tien leerkrachten, opvang- en onderhoudspersoneel, de buschauffeur en -begeleider gebruiken onze visie als leidraad binnen de onderwijsactiviteiten.”

Een Leefschool is een vorm van methodeonderwijs, net zoals Dalton-, Freinet- of Steinerscholen dat zijn. “Onze kernwoorden zijn ‘Beleven’, ‘Ondernemen’ en ‘Samen’. We richten onze aandacht op samen leren en samen leven. Dat merk je onder meer aan de inrichting van onze school. Zo heeft iedere klas een leer- maar ook een leefgedeelte. De kring vormt het hart van de klas, daarin worden gesprekken gevoerd, afspraken gemaakt, overlopen we de dag en behandelen we de actua.”

Beestjeshoek

“Zo’n kring zie je in meerdere kleuterscholen, maar wij trekken die lijn ook door naar het basisonderwijs. Het geeft vertrouwen en creëert een warm gevoel van verbondenheid en samenhorigheid. Buiten hebben we een grote groene schooltuin met buitenklassen en een beestjeshoek. We willen de site nog meer vergroenen en educatief inrichten. Zo stimuleren we het ontdekken en onderzoeken bij onze leerlingen.”

In Het Biezebos wordt ook klasdoorbrekend gewerkt. “De zesdejaars kennen de kleuters en omgekeerd. Iedereen kent ook alle juffen. We focussen op talenten, een muzikale juf zal bijvoorbeeld muziek geven in verschillende klassen.” De GO! Leefschool telt 106 kinderen, zes jaar geleden waren er dat nog maar 68. “We zien dat onze visie meer en meer ouders aantrekt. Onze leerlingen komen uit Waregem en deelgemeenten maar ook uit Kruisem, Zulte en Olsene. Het valt meer en meer op dat ouders bewust voor een type onderwijs kiezen, in plaats van de dichtsbijzijnde.”

Sterke planners

Een kritiek waar sommige methodescholen op botsen, is dat het onderwijs te ver afstaat van het ‘gewone’ basisonderwijs om de stap naar het secundair te overbruggen. “Maar dat klopt niet”, zegt directeur Espeel. “Wij behalen alle doelstellingen en criteria van het gemeenschapsonderwijs, alleen op een andere manier en met een grote intrinsieke motivatie van de kinderen.”

“Wij krijgen jaarlijks de resultaten van onze oud-leerlingen die nu in het middelbaar zitten. Telkens opnieuw zien we dat ze goede punten behalen en vooral uitblinken op vlak van planning. In Het Biezebos leren we de kinderen op vroege leeftijd al om zelfstandig te kunnen werken en plannen, en inzicht te krijgen in hun sterktes en groeipunten waardoor ze zelfregulerend leren werken.”

Wie de Leefschool en de visie wil ontdekken, kan op 10 oktober in Het Biezebos terecht. “Iedereen is welkom op ons infomoment van 16 tot 18.30 uur”, besluit Espeel.