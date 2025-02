Het Beverbos is officieel Rots- en Waterschool

Het Rots- en Waterprogramma, gericht op het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, wordt al twee jaar succesvol geïntegreerd in het onderwijs dat GBS Het Beverbos aanbiedt. “Onze school beschikt over zes gespecialiseerde Rots- en Watertrainers, waarvan er vijf specifiek zijn opgeleid voor het basisonderwijs. Elke leerling krijgt gedurende de lagere school minimaal tien Rots- en Wateractiviteiten per schooljaar aangeboden. Deze activiteiten sluiten aan bij de leefregels van onze school en ondersteunen de ontwikkeling van onze leerlingen op een speelse en doelgerichte manier”, aldus directeur Pieter Deleersnyder. “Dankzij de deelname via onze scholengemeenschap behaalden we het officiële Rots- en Watercertificaat.”

Op de foto: v.l.n.r. Fiona Haeghebaert, Stephan Lefere, Pieter Deleersnyder, Els Kindt en Riet Vanbosseghem, samen met enkele leerlingen. (JW/foto Kurt)