Herwig Reynaert (59) hoopt vice-rector van Universiteit Gent te worden: “In geen geval in een ivoren toren”

Herwig Reynaert, de Torhoutse professor in de lokale politiek, wil vice-rector van de Universiteit Gent worden. In duo met Groen-kopstuk Petra De Sutter, die het mandaat van rector ambieert, trekt hij naar de verkiezingen van 29 en 30 april. “Als we het halen, zullen we de UGent op een open en positieve manier leiden.”

Herwig (59) woont met zijn vrouw Els Verdonck (59) in de Koningsdreef. Ze hebben vier kinderen Lies (33), Elien (31) en de tweeling Pieter en Hermien (28). Een maand geleden werd hun eerste kleinkindje geboren, met name Oscar. Herwig is in januari 1991 met zijn academische carrière gestart aan wat toen nog net de Rijksuniversiteit Gent heette, de RUG. In datzelfde jaar had de naamsverandering naar UGent plaats. Intussen is hij al liefst 16 jaar decaan van de faculteit politieke en sociale wetenschappen.

Altijd team vormen

Mocht Petra De Sutter straks rector worden en Herwig vice-rector, dan komen ze aan het hoofd te staan van een universiteit met ongeveer 50.000 studenten en het UZ inbegrepen 15.500 medewerkers. “Dat is de omvang van een middelgrote stad”, zegt Herwig. “De rector en de vice-rector hebben samen met twee beheerders de algemene leiding van de unief in handen. Met z’n vieren vormen ze het zogenoemde directiecollege. Uiteraard heb je daarnaast onder meer ook nog de raad van bestuur. Vice-rector zijn is een verhaal dat je zeker niet alleen schrijft. Mocht ik het worden, dan zal ik in geen geval in een ivoren toren gaan zitten. Ik vind verbinding en inspraak heel belangrijk. Je moet te allen tijde team vormen binnen de universiteit. Dat is echt wel cruciaal.”

“Een verhaal dat je zeker niet alleen schrijft”

De rector- en vice-rectorverkiezingen hebben om de vier jaar plaats. Je neemt er in duo aan deel, verplicht een man en een vrouw. “Mochten we het halen, dan zou Petra nog maar de tweede vrouw zijn die rector van de UGent wordt”, vervolgt Herwig. “De eerste was Anne De Paepe. De Gentse universiteit bestaat al sinds 1817 en telde haar eerste vrouwelijke student in 1882. De huidige rector is Rik Van de Walle. Hij vervult dat mandaat al sinds 2017 en wil straks een derde termijn starten. We nemen het tegen hem op. Uiteraard zou ik samen met Petra graag het pleit winnen. Als je je verkiesbaar stelt, dan doe je dat omdat je hoopt te zullen slagen in je opzet. Maar mochten we verliezen, dan zal ik zeker niet in zak en as zitten. De kiezer heeft altijd gelijk, nietwaar?” (lacht)

De eerste ronde van de verkiezingen heeft op 29 en 30 april plaats. Mocht er een tweede ronde nodig zijn, dan is die op 6 en 7 mei voorzien. Een eventuele derde ronde volgt op 13 en 14 mei.

“Vanuit democratisch oogpunt is het een goede zaak dat er meer dan één kandidatenduo is”, vindt Herwig. “Zo is er tenminste keuze. Petra De Sutter en ik kennen elkaar al geruime tijd. Zij als politica, ik als politicoloog. We kunnen het goed met elkaar vinden: er is een klik. Momenteel zijn we met het oog op de rectorverkiezingen ons inhoudelijke verhaal aan het klaarstomen. Mochten we winnen, dan heeft de machtsoverdracht op 1 oktober plaats. Het zou betekenen dat ik geen decaan van mijn faculteit meer blijf. Er zou ook minder tijd zijn voor onderzoek, het schrijven van boeken en het lesgeven. Mocht dat lesgeven volledig wegvallen, dan zou ik dat erg spijtig vinden. Ik wil contact houden met de studenten. Hopelijk zou er daarvoor voldoende ruimte blijven.”

Graag onder de mensen

Mocht Herwig vice-rector worden, dan staan hem vier drukke jaren te wachten. Toch zou hij er de bezigheden in zijn vrije tijd niet voor terugschroeven.

“Ik wil heel graag voorzitter van de Torhoutse loop- en wandelclub Road Runners blijven. Plus: me blijven inzetten voor de Torhoutse Raad van Sportambassadeurs. Ook de optredens samen met zanger Wannes Cappelle zou ik niet graag laten schieten. En uiteraard wil ik de thuiswedstrijden van Club Brugge blijven bijwonen. Ik ben al lang supporter van die voetbalclub. Ook ga ik af en toe naar KM Torhout kijken.”

“Ik ben iemand die zich zowel binnen als buiten de universiteit graag onder de mensen begeeft. Ik heb op mijn kandidatuur als vice-rector enorm veel positieve reacties ontvangen. Mijn mailbox ontplofte bijna (lacht). Dat heeft me oprecht deugd gedaan.”