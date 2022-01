Henri nam de fakkel over van Pol in Sint-Theresia

Op 1 januari werd Henri Vanneste (41) de nieuwe directeur van Vrije Basisschool Sint-Theresia in Rollegem. Hij nam de fakkel over van Pol Demeurisse (62) die met pensioen ging op het einde van 2021.

Op 22 december werd Pol 62 jaar. Hij nam door de afkoelingsweek een week vroeger dan voorzien afscheid van de school. “Er kon geen groot schoolgebeuren plaatsvinden en ik ging op bezoek in de klassen. Het was een gemeend afscheid en ik heb ervan genoten”, stelt Pol.

Pol deed in zijn eerste schooljaar in 1980 al interims in de basisschool op ’t Hoge, Daarna werd hij onderwijzer in de basisschool in Bellegem. Hij werkte er tot het schooljaar 1986-’87 maar deed in die periode ook veel nascholingsprojecten.

In 1996 werd hij voor de eerste keer directeur in Sint-Theresia in Rollegem. Na vijf jaar trok hij naar de Vlaamse Onderwijsraad en later naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen in Brussel. Hij werd als directeur opgevolgd door wijlen Luc Vandaele. Toen Luc in september 2013 plots overleed, nam Pol zijn directiefunctie in Rollegem weer op. “Naast het overlijden van Luc in 2013 verloren we in die jaren nog twee juffen. Het was een zware periode, waar we als team wel sterker door werden. Het jaar na het overlijden van juf Isabelle brak dan corona uit. Daardoor viel het schoolleven al een beetje stil.”

Tijd voor Hobby’s

Nu komt er tijd vrij voor hobby’s. “Ik zou opnieuw willen tekenen.” Pol wil ook reizen en tijd maken om zijn tuin weer mooi te maken en te schilderen in huis. Daarnaast wil Pol wat meer tijd voor zijn vriendin die in Laarne woont en voor zijn vader van 92 jaar die in een woon-zorgcentrum verblijft. “Verder zal ik boeken lezen en misschien nog wat schrijven.”

Henri Vanneste groeide op in Bellegem. Hij is getrouwd met Inne Steelant en woont in Kortrijk. Hij is de papa van Sam (4) en de pluspapa van Charles (16) en Frederique (14).

Henri volgde zijn opleiding tot onderwijzer in Sint-Andreas in Brugge en volgde ook nog journalistiek aan Hiepso in Kortrijk.

Henri gaf 19 jaar het zesde leerjaar in Rollegem. De eerste twee jaar was dat halftijds in combinatie met een opdracht in Bellegem en op Rodenburg in Marke. “Ik heb 19 jaar graag les gegeven maar het werd tijd voor iets anders. Ik doe het werk enorm graag, hoewel het net lastige weken waren voor het onderwijs.” Ook in zijn vrije tijd speelde Henri vaak een leidersrol. Hij was nog groepsleider in de Chiro, was kapitein in de voetbal, was nog bestuurslid van jongerentheater Scherven in Bellegem en hij lag mee aan de basis van het LUXfestival in Rollegem.

Creatief en open

Henri volgde zes maanden een meelooptraject. “Dat was een zeer interessante periode en ik heb veel geleerd van Pol. Het is ook interessant om iemand zijn visie te kunnen horen.”

Sinds 1 januari is Henri gestart als directeur van de school. “Het is interessante materie en het leiding geven ligt me wel. Het is natuurlijk een voordeel dat ik het personeel ken, Ik weet wat er zeer goed draait en ook waar er werkpunten zijn.” Zo wil Henri nog meer de digitale weg opgaan, wil hij de tuin aanpakken en lopen er nog projecten voor onder meer een nieuw dak. “Veranderingen gebeuren in samenspraak met het schoolbestuur Scola.”

Henri vindt het ook belangrijk om van de leerkrachtengroep een team te maken. “Er zijn heel wat nieuwe personeelsleden bijgekomen, maar veel samenzitten en dingen doen, is nog niet mogelijk geweest in deze coronaperiode. Ik hoop dat dit binnenkort weer mogelijk wordt.” Henri wil ook samenwerkingsverbanden organiseren. Hij wil later herinnerd worden als een creatieve en open directeur.

(EDB)