Heilige Familie in Oudenburg plaatst symbolische meiboom aan nieuwe school: “Verhuizen definitief bij start van het schooljaar”

Met de plaatsing van de meiboom op de nieuwe school in Oudenburg werden de ruwbouwwerken afgerond. “We verhuizen definitief bij de start van het schooljaar”, luidt het. In de nieuwe school werd 4 miljoen euro geïnvesteerd.

“We wachten al van 2005 op een nieuwe school. Toen dienden we onze aanvraag in”, zegt Sabine Biebauw, de vroegere directeur van de vrije basisschool Heilige Familie.

Ze is thans coördinerend directeur van de scholengemeenschap Novus met vijf scholen, tien vestigingen, 1.562 leerlingen en 216 personeelsleden. “Ik ben het dossier steeds blijven volgen. Pas in 2018 kregen we toestemming waarna de opdracht werd gegeven tot de bouw. Pas nu kunnen we zeggen dat onze ruwbouw er staat. Het was een heel proces, maar ik ben ontzettend blij dat het nu in de laatste recht lijn zit. We openen op 1 september 2024 in het nieuwe gebouw. Daarna zal ons huidig schoolgebouw afgebroken worden. Er komt een woonerf.”

Moderne school

Het gebouw werd in één schooljaar opgetrokken. Directeur Ann Merchiers van de vrije basisschool Heilige Familie: “In het nieuwe gebouw is er plaats voor vier kleuterklassen en zes klassen van het lager onderwijs voor 220 leerlingen. Het gaat om een ontwerp voor de school van de 21e eeuw waarbij er rekening is gehouden met open ruimtes, werkruimtes, een forum en de mogelijkheid om per twee klassen te werken. In het gebouw is plaats voor 240 kinderen, berekend op de groei van de school.”

Voor de plaatsing van de meiboom als afsluiting van de ruwbouw koos men voor een originele aanpak. Zo konden leerlingen hun wensen op linten schrijven die op de speelplaats in de boom werden gehangen. Tijdens het officiële moment speelden de oudere leerlingen muziek. Alles kreeg de priesterlijke zegen en de boom werd vervolgens met een kraan onder grote belangstelling op het dak van het nieuwe gebouw gehesen.

Volgende fases

Na het bouwverlof start de afbraak van het internaat aan de Hoogstraat. “Op die locatie komt een stedelijke buitenschoolse kinderopvang en een zaal die door de school als refter kan gebruikt worden. Ook verenigingen zullen er na de schooluren gebruik van kunnen maken”, duidt schepen Romina Vanhooren.

Daarboven komen vijftien appartementen van de nieuwe woonmaatschappij Woonsprong. Eind 2024 moet die fase klaar zijn. “We moeten wel nog rekening houden met een mogelijke vertraging door archeologisch onderzoek op die site. Ook bij afbraak van de achtervleugel werden immers waardevolle restanten gevonden.”

De slotreactie is voor burgemeester Anthony Dumarey. “De zaal aan de Hoogstraat zal nadien ook door anderen kunnen gebruikt worden”, besluit ze.