Heilig Hartschool Wenduine neemt nieuwe klaslokalen in gebruik

Vrije basisschool Heilig Hart Wenduine nam op de eerste schooldag een nieuwe techniekklas en gerenoveerde kleuterklassen in gebruik.

De nieuwe techniekklas kwam tot stand in samenwerking met het Clarafonds. “Bedoeling is om de leerlingen hier nog beter en praktijkgerichter te laten kennismaken met alle mogelijke facetten van techniek. Zo kunnen ze door middel van techniek bijvoorbeeld ook de zin van wiskunde leren inzien”, zegt directeur Michel Vileyn.

In de gerenoveerde kleuterklassen kunnen de kleintjes voortaan samen spelen in hun eigen paradijsje. “Een hele zomer lang werd er met het hele schoolteam hard gewerkt om deze klassen in een nieuw jasje te steken”, klinkt het.