Havenschool VTI Zeebrugge pakt uit met zeven nieuwe opleidingen

Havenschool VTI Zeebrugge kreeg van het departement Onderwijs de goedkeuring om volgend schooljaar maar liefst 7zevennieuwe opleidingen aan te bieden, waaronder heel wat opleidingen die je enkel in Zeebrugge kan doen.

De opleidingen zijn: bestuurder interne transportmiddelen – 2e graad duaalLogistiek – 3e graadPolyvalent technieker havenvoertuigen – Se-n-se duaalTechnicus hernieuwbare energie – Se-n-se duaal)Autotechnieken optie zware bedrijfsvoertuigen – 3e graadMechatronica – 3e graad Basiszorg & ondersteuning – 3e graad.

“Deze nieuwe opleidingen passen perfect in het nieuwe profiel van een havenschool, de enige in Vlaanderen. Daarnaast wordt ook resoluut gekozen om deze nieuwe opleidingen in nauwe samenwerking met de bedrijven in de haven uit te bouwen”, aldus directeur Joke Knockaert. “De drie nieuwe duale opleidingen zijn hier een mooi voorbeeld van. Deze samenwerking is een win-win voor iedereen want leerlingen werken en leren drie dagen op de werkvloer, krijgen hier bovenop een mooie vergoeding en de bedrijven kunnen toekomstige werknemers gedurende een jaar klaarstomen voor de praktijk.

Nieuwe unieke opleidingen

Zo zal je de opleiding polyvalent technieker havenvoertuigen in heel Vlaanderen enkel in Zeebrugge kunnen doen. Voor deze opleiding werkt de havenschool samen met de grote spelers zoals CLdN, CSP terminals, Wilhelmsen Wallenius, Cuypers vorkliften en OCZ. Iedereen die afgestudeerd is met een technische TSO-opleiding kan instromen in deze duale Se-n-se maar de meest logische vooropleiding is 3e graad Autotechnieken of 7e jaar BSO auto- elektriciteit. Om die reden wordt vanaf september 2023 het keuzevak zware bedrijfsvoertuigen in de 3e graad Autotechnieken aangeboden. Zo krijgt ook de DA (vroegere TSO)- opleiding autotechnieken in Zeebrugge een heel uniek karakter.

Als vervolg op de succesvolle tweede graad Organisatie en Logistiek biedt de havenschool vanaf september nu ook de opleidingen 3e graad logistiek en 2e graad bestuurder interne transportmiddelen duaal aan. Hiermee zet de havenschool zich nog meer op de kaart als dé school voor transport en logistiek in Vlaanderen. Met technicus hernieuwbare energie – waar je leert warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers en biomassa cv-ketels installeren, onderhouden en herstellen – zet de havenschool net zoals de haven in Zeebrugge in op duurzaamheid en nieuwe technologieën. Iedereen die afgestudeerd is in TSO met goede voorkennis van elektriciteit en/of hydraulica of wie een 7e jaar BSO verwarmingsinstallaties heeft gedaan, kan in september starten met deze unieke en toekomstgerichte duale opleiding.

Kennismaking tijdens Vlaamse Havendag op zondag 7 mei

Wil je kennismaken met het nieuwe opleidingsaanbod? Dan kan je tijdens de Vlaamse Havendag op zondag 7 mei de school bezoeken van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er staan heel wat belevenissen geprogrammeerd zoals een testrit met de vrachtwagen (vanaf 14 jaar), een wedstrijd autobanden vervangen (voor jong en oud), een hindernissenparcours met een transpallet (voor jong en oud) en uiteraard een rondleiding waarbij je de verschillende ateliers in volle werking ziet.”