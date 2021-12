‘Hardblok’ in OC ’t Zonnerad

Op vraag van vele studenten organiseert de jeugddienst van de gemeente Zonnebeke tussen 13 december tot 6 januari ‘Hardblok’, een stille studeerruimte in het OC t’Zonnerad.

OC ’t Zonnerad biedt voldoende ruimte voor om gezamenlijk te studeren. “We duimen voor al onze studenten! Ondanks de strenge maatregelen is het toegelaten om dit initiatief te organiseren voor de jeugd in Zonnebeke”, zegt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#Team8980). “Men dient uiteraard de maatregelen te volgen en verplaatsingen dienen met het mondmasker te gebeuren. We zijn tevreden dat de jongeren zelf zeer enthousiast zijn, zo staan ze zelf mee in voor het goede verloop van de organisatie en dat loopt goed.”

“De inschrijvingen verlopen vlot. Zo zijn er reeds meer dan 20 inschrijvingen op verschillende dagen. Er worden maximaal 40 studenten tegelijk toegelaten.”

Via deze link kan men zich inschrijven : https://bit.ly/Hardblok_Zonnebeke.