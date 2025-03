Handelsinstituut Regina Pacis neemt nieuwe vleugel officieel in gebruik: “We zijn de collega’s dankbaar voor de grote flexibiliteit”

Het heeft wat meer geduld gevergd dan gepland, maar deze week opent Handelsinstituut Regina Pacis officieel hun compleet vernieuwde vleugel. In het lichtrijke en duurzame gebouw gaan verleden en toekomst voortaan hand in hand.

Volgens de oorspronkelijke planning had de nieuwe vleugel, waarvan 60 procent gefinancierd werd door de Vlaamse overheid, tegen 1 september 2023 af moeten zijn. Maar pas op 1 september 2024 konden de lokalen in gebruik genomen worden, al was toen nog niet alles afgewerkt. Zo stonden er toen nog geen wanden tussen de klassen en de gang, terwijl ook de screens voor de ramen pas recent toegevoegd werden. Maar het resultaat mag gezien worden. Het oude gebouw, dat nog ramen met enkelvoudig glas had en qua energie en isolatie erg te wensen over liet, is onherkenbaar veranderd.

Glasramen

De buitenkant van het gebouw kreeg een nieuwe look met een nieuwe luifel, nieuwe ramen met screens en nieuwe zonnepanelen op het dak. De kenmerkende oude glasramen in de studiezaal werden bewust volledig in ere gehouden, zij het voortaan beter geïsoleerd. Ook de oude vloeren bleven onveranderd. Maar er kwamen overal akoestische plafonds, nieuwe verlichting en nieuwe ventilatie, terwijl de klaslokalen werden vernieuwd en voorzien van laadkasten voor laptops. Een andere nieuwigheid is een ruime polyvalente ruimte die in verbinding staat met een klaslokaal, met het oog op groepswerk of klasoverschrijdende opdrachten. Voor de scheiding tussen klaslokalen en de gang werd gekozen voor grote glazen wanden. “Niet alle leerkrachten waren in het begin even grote fan, maar nu is iedereen blij met de extra lichtinval”, leggen directeurs Beatrijs Neirynck en Marijke Lisabeth uit. Het duo staat sinds september 2023 aan het hoofd van de school. “Vroeger zaten we allemaal op een soort eilandje, maar op deze manier verlaag je de drempel en krijg je een meer open gevoel. Zo zijn we klaar voor de toekomst.”

Lessen in het gebouw

De plannen werden in mei 2022 een eerste keer voorgesteld en in de zomer daarop ging de afbraak van start. Tijdens de werken bleven er opvallend genoeg wel lessen plaatsvinden in het gebouw. Containerklassen kwamen er dus niet aan te pas. “Met de aannemer was afgesproken dat we ten alle tijde vier lokalen ter beschikking zouden hebben. Het was het wel wat aanpassen door de werken. Er is in de twee zomervakanties veel werk verzet, maar ook tijdens de lessen was er soms wat kap -en breekwerk te horen, terwijl we de leerlingenstromen telkens opnieuw moesten aanpassen naar gelang de fasering van de werken. Zeker als er in de traphal gewerkt werd was dat puzzelen. Ook een deel van de speelplaats was niet beschikbaar door de bouwmaterialen. We zijn de collega’s dan ook dankbaar voor de grote flexibiliteit die ze de voorbije jaren aan de dag legden.”

Waterputten

“De vertraging heeft deels te maken met het feit dat we onder de speelplaats twee grote, stokoude wateropslagputten hebben gevonden, wellicht uit de tijd van de kloosterzusters. Elk met een capaciteit van minstens 25.000 liter. Niemand wist dat die daar zaten. De toestand van die putten en de mogelijke gevolgen voor de stabiliteit dienden onderzocht te worden en dat vroeg uiteraard tijd. Maar achteraf gezien bleek dat ‘geschenkje’ uit het verleden wel een meevaller, want we bleken die putten na onderzoek opnieuw te kunnen gebruiken voor ons water. Of hoe verleden en heden soms perfect hand in hand kunnen gaan.” (SV)