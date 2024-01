Half miljoen euro voor Kortrijkse scholen om speelplaatsen te vergroenen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) trekt extra geld uit om de speelplaatsen van de Vlaamse scholen op te kalefateren. Het budget voor deze legislatuur komt zo op 20 miljoen euro te staan, waarvan een half miljoen richting de Kortrijkse school vloeit.

Spes Nostra Heule spant de kroon met 181.118 euro, de andere scholen die op een financieel duwtje in de rug kunnen rekenen, zijn De Sprong, Athena OV4 en de Drie Hofsteden met respectievelijk 110.179 euro, 78.324 euro en 164. 540 euro aan subsidies. In de middelbare school Spes Nostra Heule wordt zo de betonnen speelplek vervangen door een parktuin. Samen met de aanbouw van een schoolgebouw en aanleg van een kloostertuin ondergaat diezelfde speelplaats momenteel een transformatie van jewelste. Ook de lagere school in Heule, VBS Spes Nostra Heule Schoolstraat, maakte onlangs haar plannen wereldkundig om werk te maken van een groene speelplaats. Steeds meer scholen in het Kortrijkse volgen zo het voorbeeld van de lagere school Sint-Paulus, dat al enkele jaren ontzag inboezemend met zijn klimaatspeelpaats.

Natuur in je school-project

De vier Kortrijkse scholen tekenden allemaal in op het project van de Vlaamse regering ‘Natuur in je school’, waarmee het aan 167 Vlaamse scholen een subsidie toekent om hun speelplaats te gaan ontharden. Per project bedraagt de financiële steun minstens 20.000 euro en maximaal 200.000 euro. De projecten starten in 2024 en moeten ten laatste tegen 31 december 2026 gerealiseerd worden.

“Met het project creëren we aangenamere en leefbare schoolomgevingen voor onze leerlingen en zetten we een belangrijke stap in het leefbaarder maken van heel Vlaanderen. Het belang van deze projecten valt niet te onderschatten. Onze jongsten spenderen een groot deel van hun leven op school en op de speelplaats. Daar moeten we ingrijpen, want kinderen die veel groen rond zich hebben en daar in kunnen ravotten, zullen later ook meer respect en waardering hebben voor de natuur”, klinkt het bij bevoegd minister Demir.

Steun voor Kortrijkse scholen

De Kortrijkse scholen haalden deze legislatuur al heel wat vers geld op bij de Vlaamse regering om hun infrastructuur op te smukken. Begin vorig jaar stond de teller al op 35 miljoen. “Dit betekent nieuwe kansen en mogelijkheden voor onze jongeren en een versterking van ons onderwijs in Kortrijk. We blijven inzetten op kwalitatief onderwijs, omdat dat de basis is voor de ontwikkeling van onze stad en haar toekomst. De investeringen zijn uiteenlopend: van asbestwerken over isolatie tot zelfs het plaatsen van zonweringen,” klonk het toen bij Kortrijks schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). (JF)