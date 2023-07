Guust schildert jouw huisdier om kunstopleiding in New York te financieren

Als tiener mocht hij al de ontspanningszone van de main stage op Pukkelpop aankleden met zijn tekeningen. Binnen enkele weken trekt Guust Mathys (22) naar New York. Hij is geselecteerd om als Erasmusstudent aan de gerenommeerde School of Visual Arts zijn master te halen.

“Ik droom hier al zowat tien jaar over en nu is het werkelijkheid”, glundert de student Vrije Grafiek en Tekenen aan Luca Gent. “Als jonge tiener trokken we met ons gezin vier weken lang met de camper langs de Oostkust van Amerika. Mijn pa had het zo geregeld dat we wel zouden landen in New York maar de stad zelf pas de laatste dagen zouden bezoeken. The Big Apple zou te overweldigend zijn en we zouden als jonge snaken de rest van de roadtrip van niets meer onder de indruk zijn, vond hij. Hij kreeg gelijk. New York heeft me eigenlijk nooit meer los gelaten.”

“Ik wil mijn blik zo wijd mogelijk open gooien om uiteindelijk tot een betere en meer narratieve focus te komen”

Guust was het stadsleven nochtans al wat gewoon. Sinds zijn twaalf jaar volgt hij kunstonderwijs in Gent. Na tien jaar in de Arteveldestad snakte hij naar een andere stad. New York kwam in het vizier toen hij las over het Erasmusproject en de mogelijkheid om een semester aan de School of Visual Arts in Manhattan te studeren. “Een waterkansje dat je er binnen raakt maar ik ging er toch voor en startte in december vorig jaar al de aanvraag op”, vertelt de twintiger. “Op basis van mijn portfolio en motivatiebrieven raakte ik aan een Erasmusbeurs maar dan moest de kunstschool zelf mijn aanvraag nog goedkeuren. Het was stressen de voorbije maanden.”

24 katten

Midden juni kwam het verlossend bericht. Nu is het vooral een kwestie van tijdig het studentenvisum binnen te halen en een kot te vinden in de wereldstad. “En wat extra drinkgeld want New York is nogal prijzig”, knikt Guust. “Daarom heb ik een projectje opgezet waarbij ik schilderijen in olieverf maak van huisdieren. Ik ben de komende weken volop bezig met schilderen. Ik heb nogal wat katten binnengekregen maar ook honden tot zelfs pony’s.”

Hoe hij op het idee kwam? “Een vriendin verjaarde onlangs en ik heb haar 24 schilderijtjes van haar kat cadeau gedaan”, lacht Guust. “Ik had tientallen foto’s op haar socials gevonden en ben zo aan de slag gegaan. Ik heb de katten zelfs verwerkt in mijn eindjury aan Luca.”

Voor de verjaardag van een vriendin schilderde Guust 24 portretten van haar kat. © gf

Waar Guust in zijn tienerjaren vooral met stiften in de weer was, greep hij tijdens zijn bacheloropleiding aan Luca steeds meer naar potlood en penseel. In New York hoopt hij die skills nog meer te ontwikkelen. “Maar ik heb ook vakken als ‘intro to bio-art’ waarbij ze met bijvoorbeeld bacteriën experimenteren. Dat lijkt me een enorm boeiende materie. Ik wil mijn blik zo wijd mogelijk open gooien om uiteindelijk tot een betere en meer narratieve focus te komen.”

Investeren in herinneringen

New York is natuurlijk wel een eindje van thuis. “Maar dat zit een beetje in ons bloed”, licht Guust toe. “We hebben altijd veel gereisd. Mijn ouders menen dat je moet investeren in herinneringen en dat die je rijker maken als mens. Mijn broer Juul heeft ook een jaar in Argentinië gestudeerd. We hebben het dus eigenlijk met de pap ingelepeld gekregen. Maar nu is het dus op mijn eentje, ergens toch wel serieus uit mijn comfort zone hoor maar ik kijk er enorm naar uit.”

Wie zijn huisdier geschilderd wil zien door Guust en zo een steentje wil bijdragen aan zijn kunstopleiding in New York kan contact met hem opnemen via zijn instagramaccount @the.buddha.of.suburbia. Ook heel wat van de kunstwerken op deze account zijn te koop.