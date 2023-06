Grotere instroom doet Wielewaal vernieuwde speelplaats en lokalen openen: “Ouders hielpen zelfs in weekend”

De 130 leerlingen van de Kortrijkse school Wielewaal kunnen zich sinds kort uitleven op een gloednieuwe speelplaats. Ook de schoolgebouwen kregen het voorbije jaar een transformatie. Op vrijdag 2 juni werd de vernieuwing officieel gevierd samen met de ouders, leerlingen, architecten en schepen Kelly Detavernier.

Het bestuur van Wielewaal was al lang aan het wachten op verbouwingen. In 2005 dienden ze al een aanvraag in voor een project. Slechts twee jaar geleden kregen ze de goedkeuring dat er voldoende geld vrijkwam en dat ze mochten verbouwen. Het schoolbestuur had dat echter tijdig zien aankomen en besloot al een jaar voor de effectieve goedkeuring om de plannen opnieuw uit te werken.

“Ik heb veel samengezeten met William Timperman, onze architect van Devolder Architecten. Hij luisterde steeds aandachtig en herwerkte de plannen telkens als dat nodig was”, zegt directeur Jan Luts. Ook was de school niet schuw om inspiratie te gaan halen bij andere scholen die recent hebben verbouwd.

Vorige zomervakantie begonnen de werken, maar dat was ook de periode dat de crisis stevig te voelen was. “Alles was plots tien tot vijftien procent duurder, maar de speelplaats moest zo snel mogelijk uitgebroken worden. Samen met de ouderraad hebben we dan beslist om werkweekends te organiseren. Ouders kwamen verschillende weekends meehelpen de speelplaats te vernieuwen”, zegt Jan dankbaar. Voor de nieuwe speelplaats kon de school rekenen op tuinarchitect Yves Dehondt, die ook steeds aanwezig was op die werkweekends.

Groene school

Ook aan het groene verhaal werd gedacht, want de school heeft verscheidene bomen bijgeplant. Ook in de gebouwen zelf rekenen ze vanaf nu op energie via zonnepanelen en warmtepompen.

De vernieuwing van de gebouwen en speelplaats was noodzakelijk voor Wielewaal. De school ging de voorbije acht jaar van 60 naar 130 leerlingen.

“Het is echter niet de bedoeling om nog meer uit te breiden. We zijn een kleine school en dat is ook waarom gezinnen vaak bewust voor ons kiezen. Het is belangrijk om die eigenheid te behouden”, vertelt de directeur. Hij vindt de vernieuwing alleszins geslaagd. “We zijn er lang aan bezig geweest, maar het loont echt. Ik ben iedere dag trots als ik hier binnenkom. De ouders en kinderen zijn ook onder de indruk en dankbaar, dat doet altijd deugd om zulke zaken te horen”, glimlacht Jan.

(Siel Vandorpe)