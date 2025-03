Grote werken op terreinen van VBS Kaspar! voor gloednieuw gebouw: “En ook verenigingen zullen er gebruik van kunnen maken”

Meer groen, meer isolatie en vooral meer ruimte. Op de terreinen van VBS Kaspar! in Rekkem wordt op dit moment volop gewerkt aan een gloednieuw gebouw. De nieuwe constructie moet de vorige eetzaal vervangen en meteen ook plaats bieden aan de verenigingen van de gemeente.

“Het voormalige gebouw? Daarvoor moeten we toch terugkeren tot in de jaren 50. Het was dus wel al van leeftijd!” Directrice Anne van Tieghem is blij dat het dossier van VBS Kaspar! In een stroomversnelling is geraakt. “Tijdens de coronaperiode hebben we alles gelanceerd en in 2021 werd het goedgekeurd. We wilden vooral de eetzaal aanpakken, een lokaal dat ondertussen al flink gedateerd was. Wat ooit een eetzaal was, moet nu een polyvalente aanvulling van onze school worden. Een eetzaal, extra klaslokalen dus extra ruimte en vooral een nieuwe zaal. Die zaal zullen we zelf kunnen gebruiken voor vergaderingen, maar willen we ook ter beschikking stellen van de Rekkemse verenigingen.”

Indien alles volgens plan verloopt, wordt het nieuwe gebouw eind 2025 opgeleverd. “We hopen dat die planning kan worden gevolgd, want dan zouden we kunnen verhuizen tijdens de kerstvakantie. Met de bouw van het nieuwe blok, komt ook een aanpassing van de buitenomgeving. We willen nog meer gaan inzetten op ‘outdoor education’ en dat werd dan ook in de plannen opgenomen. Met de sloop van het voormalige gebouw, dat ooit nog door de zusters werd beheerd, verdwijnt een stukje nostalgie. Toch zal het een meerwaarde vormen voor iedereen, zelfs voor de mensen die hier niet op school actief zijn.”

De bouw van het nieuwe blok komt aan een prijskaartje van ongeveer 1.5 miljoen euro. Een flink deel hiervan kan worden geput uit subsidies van de Vlaamse overheid. Het project in VBS Kaspar!, waar op dit moment een 180-tal leerlingen zijn ingeschreven, is één van de vijf lopende projecten van scholengemeenschap Sint-Vincentius. Eerder werd ook al een deel van de Sint-Joris secundaire school aangepakt.