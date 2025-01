Grote werken bij VBS Sint-Joris

Het is sinds begin dit jaar een op- en afrijden van kranen, vrachtwagens en bestelwagens van aannemers bij VBS Sint-Joris. De basisschool doet dit jaar verbouwingen en over enkele weken starten ook de werken aan een nieuwbouw.

Na een jarenlange voorbereiding gingen de bouwwerken aan VBS Sint-Joris, waar momenteel 150 leerlingen school lopen, na de vakantie eindelijk van start. De school moderniseert en breidt op sommige plaatsen uit om de leerlingen meer ruimte te geven. “Onze school bestaat uit verschillende gebouwen”, legt directeur Iris Van Pachtenbeke uit.

“We hebben de oude jongensschool, het klooster en de voormalige meisjesschool. Aan de andere kant van de speelplaats hadden we een oud gebouw met acht lokalen. Dat is lang geleden gebouwd op gebaggerde grond uit het kanaal. Door de klimaatverwarming droogt die grond uit, waardoor dat gebouw langzaamaan wegzakte en barstte. Het gebouw wordt niet meer gebruikt omdat het niet meer veilig is, maar daardoor moeten we op zoek naar extra plaats om een goede klaswerking te garanderen.”

Zolder

Die plaats vindt de school eerst in een verbouwing van de bestaande school. De zolder van het gebouw in de Kerkstraat wordt volledig verbouwd waardoor daar twee volwaardige moderne klaslokalen komen. “Die lokalen zijn uitgerust met een geluidsdichte beweegbare wand, zodat we klasoverschrijdend les kunnen geven. Ook op de benedenverdieping plaatsen we zo’n wand. Onder meer voor vakken als muzische en techniek wordt al geregeld over de klassen heen lesgegeven”, vertelt de directeur.

Ook de klas van de peuters en het eerste kleuterjaar krijgt een ruimer lokaal met een eigen tuintje. “Zo krijgt die leeftijdsgroep een eigen plaats met meer faciliteiten.”

Voorts komt er een nieuwbouw waar plaats is voor een refter en een polyvalente zaal, bijvoorbeeld voor gymlessen. “Belangrijk is dat we die nieuwbouw zowel intern als extern kunnen gebruiken. Jeugdbewegingen, verenigingen of andere mensen zullen hier dus gebruik van kunnen maken. Tenslotte maken we de speelplaats groener en komt er een kleuterzandbak.”

De werken duren als alles meezit tot begin 2026. (AVH)