Grote verbouwingen en verschuivingen in de kleuter- en lagere scholen in De Panne: “Hopelijk kunnen we starten in 2024”

Eindelijk kregen de vrije basisscholen van het kleuter- en lager onderwijs in De Panne groen licht voor grote veranderingen die al langer in de steigers stonden. Dat betekent in eerste instantie een complete nieuwe lesvleugel voor de vrije basisschool Immaculata, maar ook de Sint-Pietersschool ondergaat een metamorfose.

Het is de bedoeling dat alle scholen van het vrije kleuter- en lagere onderwijs in De Panne één grote school vormen. Daarom zijn de grote werken in de basisschool Immaculata, die zo’n anderhalf jaar in beslag zullen nemen, al gestart sinds de krokusvakantie. Onder de basisschool Immaculata vallen drie scholen: de Centrumschool, de Marktschool en het Oosthoekschooltje. De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar in de E. d’Arripelaan kijken uit naar een nieuw lesblok, inclusief sanitair, een ontmoetingsruimte voor onder meer de ouders en een fietsenstalling voor zo’n 150 fietsen die volledig onder de grond zit. De vernieuwde speelplaats zal overdekt worden en ook de directie krijgt nieuwe kantoren.

Voorzorgsmaatregelen

“Vanop de straat zal je dan links het sanitair blok zien en rechts de nieuwe lesvleugel”, zeggen directeurs Jaak Maton en Mieke Geldof. “Om de veiligheid van onze leerlingen en leerkrachten te garanderen hebben we wel een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Het oude sanitair werd al afgebroken in de krokusvakantie en de buizen voor het nieuwe sanitaire complex zitten nu al onder de grond.

“Het Marktschooltje zal verdwijnen, helaas de enige geschikte oplossing”

Ook zijn er al aan twee kanten graafwerken uitgevoerd om de werkvloer te gieten en dan te beginnen aan de kelderverdieping met de fietsenstalling. De schoolingang aan de Koninklijke Baan is tijdelijk afgesloten. De speelplaats is grotendeels afgezet met hekkens, zodat er echt geen toegang tot de werf mogelijk is. Om te vermijden dat leerlingen, ouders en leerkrachten op de bouwwerf zouden terechtkomen, is het zebrapad aan de Koninklijke Baan verlegd naar de hoek van de Maskenslaan.”

Oosthoekschooltje

“We kregen echt alle medewerking van de gemeente De Panne. De basisschool is zowel voor voetgangers als fietsers toegankelijk langs de ingang in de E. d’Arripelaan. Voor de leerlingen van het middelbaar is de school bereikbaar via de fietsenstalling in de Schoolweg, die met een poortje kan worden afgesloten. Ook de Sint-Pietersschool wordt gerenoveerd. Daar is het nodig dat alle klaslokalen worden geoptimaliseerd en dat de buitenruimtes beter worden gebruikt”, leggen Jaak en Mieke uit. “De turnzaal krijgt een extra opening naar buiten toe en het sanitaire blok wordt aangepast.

Ontwerp van de nieuwe voorgevel. (foto Immaculata)

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar van de Marktschool verhuizen naar de Centrumschool en de kleuters van de Marktschool komen dan naar de Sint-Pietersschool. Het Marktschooltje zal verdwijnen op 30 juni 2024, het wordt dan afgebroken in december. Dat was geen makkelijke beslissing, maar het is helaas de enige geschikte oplossing. We zijn wel heel blij dat het Oosthoekschooltje blijft bestaan. Het heeft enkele jaren geleden aan een zijden draadje gehangen, maar we hebben nu echt genoeg leerlingen. De capaciteit van dit unieke schooltje is 25 leerlingen.

Het is een ontdek-de-natuur-school in een prachtige setting met bos en duinen.” Het streefdoel is dat alle verbouwingswerken achter de rug zullen zijn nog voor de start van het schoolseizoen 2024. “We hopen dat we dan zowel in de vernieuwde Immaculata-school als in de Sint-Pietersschool kunnen starten op 1 september 2024”, besluiten Jaak Maton en Mieke Geldof.