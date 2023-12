‘Grote tovenaar’ Jan neemt afscheid van Kleine Tovenaar en krijgt erehaag aan school

Onder luid applaus nam Jan Devos, coördinator van De Kleine Tovenaar, afscheid van de Izegemse school. Hij werd door tientallen fietsers geëscorteerd van zijn woning naar de school in de Tinnenpotstraat, waar hem nog de hele dag verrassingen wachten.

De regen viel bij bakken uit de lucht en de wind haalde ook geregeld hard uit. Toch moest coördinator Jan Devos van De Kleine Tovenaar er met de fiets door. “Ik had even gedacht dat mijn vrouw me nog zou voeren, maar in de plaats daarvan startte ze met het schoonmaken van onze woning. Toen even later twee politiemensen aanbelden met een brede glimlach op hun gezicht, had ik door dat leerlingen en collega’s iets gepland hadden.”

Geschenken

Onder politiebegeleiding mocht Jan Devos richting school fietsen, onderweg kwamen daar steeds meer fietsers bij. Aangekomen op school stond een erehaag klaar waar hij doorheen reed. Hij kreeg ook enkele geschenken toegestopt zoals een zwaantjesgebak en een doos doekjes om een traantje weg te pinken.

De hele dag nog volgden tal van verrassingen. “Gelukkig is het vanavond winterfeest op school, op die manier kan ik uitgebreid van iedereen afscheid nemen”, aldus Jan Devos. (MI)