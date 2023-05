Grootste verbouwing ooit in scholengroep Stroom gaat in september van start

De gebouwen van het Ensorinstituut in Oostende krijgen een make-over en er wordt bijgebouwd waardoor tegen 2027 drie scholen op de site een onderdak zullen vinden. “Het zijn de grootste en langstdurende werken ooit in de scholengroep”, luidt het

“De gebouwen van het Ensorinstituut dateren van de jaren ’70 en waren in de Koude Oorlog zelfs nog voorzien als noodziekenhuis”, weet Chris Vandecasteele, algemeen directeur van de scholengroep Stroom (GO). “Binnenin merk je dat het gebouw verouderd is maar het is vooral niet meer voorzien voor de huidige noden van ons onderwijs. Hier lopen 750 leerlingen van het Ensorinstituut en 150 leerlingen van het buitengewoon onderwijs De Branding school. Het GO investeert 10 miljoen euro en tegen de zomer van 2027 moeten de werken klaar zijn. Tegen dan komt er op deze site ook een nieuwbouw voor de secundaire school De Studio met 350 leerlingen. Zij blijven tot dan op hun terrein aan de Haverstraat/Leffingestraat”, zegt Vandecasteele. De scholengroep benadrukt dat de leerlingen van het Ensorinstituut zeer weinig van de werken zullen merken : de zones waarin gewerkt wordt zijn afgesloten en ze kunnen terecht in tijdelijke units. Er komen 50 dergelijke klaslokalen.

Containerklassen

Bij de Artes Group hebben ze ervaring met dergelijke werken. Laurens Verlinde (directeur van de werken) : “De renovatie binnenin is erg ingrijpend. We verwijderen asbest op een veilige en gecontroleerde manier, de klassen krijgen een make-over en er wordt een deel afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Ook de leidingen en techniek wordt volledig vernieuwd. De leerlingen blijven de lessen volgen in tijdelijke klaslokalen of in zones waar niet gewerkt wordt. Van zodra een zone klaar is, dan nemen de leerlingen hun intrek in de nieuwe lokalen. In de tijdelijke klassen komen dan andere leerlingen. We proberen telkens per schooljaar te werken of naar vakanties toe, zodat de verschillende verhuisbewegingen dan kunnen gebeuren met minimale impact voor de schoolwerking.” Tegen 1 september 2023 worden de tijdelijke lokalen in gebruik genomen, tegen 2027 zal alles klaar zijn.