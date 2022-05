Grootschalige rampoefening voor studenten en hulpdiensten bij hogeschool Vives in Kortrijk

Om studenten uit het postgraduaat spoed en intensieve zorg van de VIVES Health Care School goed voor te bereiden op rampsituaties organiseert school vrijdag een grootschalige rampoefening.

Wanneer zo’n situatie zich voordoet, is een specifieke aanpak en bovenal een goede multidisciplinaire samenwerking en communicatie tussen brandweer, politie en medische diensten een vereiste.

De oefening is in samenwerking met enkele MUG Teams van AZ Groeninge Kortrijk, de snelle interventiemiddelen van het Rode Kruis Vlaanderen en verschillende ziekenwagens. Aan de hand van een realistisch scenario moeten de studenten het medisch interventieplan in actie laten treden op de campus van VIVES.

Zo veel mogelijk slachtoffers redden

Kurt Planckaert, docent bachelor verpleegkunde bij Hogeschool VIVES en spoedverpleegkunde in AZ Groeninge Kortrijk duidt het belang van een dergelijke rampoefening: “Crisis- en incidentmanagement zijn een totaal ander gegeven dan wat de hulpdiensten dagelijks doen. We hanteren het principe van damage control waarbij we zoveel mogelijk slachtoffers proberen te redden met zo weinig mogelijk medisch materiaal. Dit vraagt een andere manier van denken en is mentaal vaak heel moeilijk. Een goede samenwerking en communicatie met alle disciplines is cruciaal om een incident te beheersen.”

De grootschalige rampoefening werd voorbereid met de medewerking van studenten uit de 4de opleidingsfase van de bacheloropleiding verpleegkunde van Hogeschool VIVES. Op deze manier laat de hogeschool ook toekomstige verpleegkundigen al kennismaken met het prehospitaalwerk.

(MD)