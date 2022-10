Grondige verbouwing en uitbreiding Sint-Jozefhumaniora Brugge

Woensdag 26 oktober werden de plannen voorgesteld voor de verbouwing van een pand in de Noordzandstraat, beter gekend als het voormalige kloosterpand Tabigha.

Het gebouw in een typisch Brugse neogotiek wordt momenteel al voor een groot deel gebruikt door Sint-Jozef Humaniora en Sint-Jozefinstituut Handel. Vooraan in het gebouw (kant Noordzandstraat) was tot voor enkele jaren nog een klooster gevestigd. Deze delen zijn niet langer in gebruik en werden aangekocht door scholengroep Karel de Goede.

“We zullen deze lokalen verbouwen tot grote en moderne leerruimtes die voldoen aan de didactische en pedagogische eisen van hedendaags onderwijs. We kunnen meerdere klasgroepen laten samenzitten zodat co-teaching mogelijk is. Ook voor zelfstandig en gedifferentieerd werken zijn aangepaste lokalen voorzien”, aldus Diederik Maes, directeur van Sint-Jozef Humaniora.

Ook Filiep Stellamans, directeur van Sint-Jozefsinstituut Handel, is blij met de verbouwing. “Aanpalend aan de bestaande winkel van onze mini-ondernemingen komt nu een klaslokaal, zodat theorie en praktijk letterlijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.”

“Vermits het neogotische gebouw een belangrijke beeldbepalende waarde heeft in de Noordzandstraat, gaat het project uit van behoud van dit pand”, vult Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en sport, nog aan. “Intern worden wel ingrijpende werken voorzien. Door de nieuwe functie zal het gebouw ook meer ‘leven’ met zich meebrengen in deze handelsas. Op zich is dit een ideale locatie voor de school om zich verder te ontplooien.”

Sophie Van Hulle, algemeen directeur van scholengroep Karel de Goede, benadrukte het belang van een voldoende groot scholenaanbod in de binnenstad. “Binnen onze scholengroep zijn drie secundaire en drie basisscholen in de binnenstad gevestigd. Ik ben Stad Brugge heel dankbaar dat we de mogelijkheid en de faciliteiten krijgen om ons onderwijsaanbod in het hart van de stad verder uit te breiden.” (PDC)