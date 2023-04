Groen licht voor opstart nieuwe school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem

De Vlaamse regering heeft de aanvraag voor de opstart van De Ruimtevaarder, de nieuwe school voor buitengewoon onderwijs (BuBao) in Dentergem, goedgekeurd. Vanaf volgend schooljaar ontvangt ze leerlingen.

De school komt in een deel van de gebouwen van woonzorgcentrum Mariaburcht, in samenspraak met de vzw Curando. De gemeente wil er basisonderwijs type 3 aanbieden. Dat is onderwijs bedoeld voor kinderen met sociale, emotionele en gedragsproblemen. De verblijfskamers van de senioren zijn ondertussen aangepast om er kleinere klaslokalen van te maken. De school zou plaats kunnen bieden aan dertig leerlingen. Binnenkort maakt de gemeente meer details vrij over de nieuwe school.