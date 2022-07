Groen licht voor nieuwe basisschool De Regenboog in Geluveld

De Vlaamse regering geeft groen licht voor de bouw van een splinternieuwe school in Geluveld. Zonnebeke is één van de 27 geselecteerden in Vlaanderen via het DBFM-project (Design, Build, Finance, Maintain) Scholen van Vlaanderen.

In de meerjarenplanning en de begroting van de gemeente Zonnebeke zijn de bouw van een kleuterschool en verbouwing van de Gemeenteschool De Zonnebloem in Zonnebeke opgenomen, maar ook de uitbreiding van de kleuterafdeling en een volledig nieuwe lagere school De Regenboog in deelgemeente Geluveld.

DBFM-formule

Voor de bouw van gloednieuwe scholen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain (Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken. Bij dit soort publiek-private samenwerkingen is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast.

“We kunnen nu voluit gaan voor onze nieuwbouw in Geluveld en onze kinderen een school geven die voldoet aan alle kwaliteitsnormen”

Na de bouw van deze scholen zal Vlaanderen de schoolbesturen financieel ondersteunen om gedurende 30 jaar een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de private partner die de school gerealiseerd heeft. Na die 30 jaar wordt het schoolbestuur dan definitief de eigenaar van alle gebouwen. “We zijn opgelucht”, stelt schepen van onderwijs Jan Vandoolaeghe ( #team 8980). “We kunnen nu eindelijk voluit gaan voor onze nieuwbouw in Geluveld en onze kinderen een school geven die volledig voldoet aan alle moderne kwaliteitsnormen. Het is nu zaak om snel de gepaste oplossing te vinden om de leerlingen in tijdelijke klassen te huisvesten en dan kunnen we starten!”

Agion

Voor de school in Zonnebeke loopt het traject via een gewone subsidieaanvraag die werd ingediend bij Agion. “Een dergelijke DBFM-formule werd in de vorige legislatuur ook gehanteerd voor de bouw van de gemeenteschool van Zonnebeke. De huidige meerderheid heeft die plannen in de vuilnisbak gekieperd. Geen goede formule, stelde het nieuwe schepencollege. Hierdoor heeft die bouw vele jaren vertraging opgelopen.”

Investering van 6 miljoen

“Normaal zouden de nieuwe gebouwen er al moeten gestaan hebben in Zonnebeke. Blijkbaar zijn ze nu toch tot het inzicht gekomen dat deze DBFM-formule de beste methode is om scholen te bouwen. En gelukkig heeft minister Weyts snel een goedkeuring gegeven voor de bouw van de school van Geluveld”, stelt Koen Descheemaeker, fractieleider N-VA. Met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke en de uitbreiding en nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool in Geluveld, investeert Zonnebeke 6 miljoen euro in het gemeentelijk onderwijs.