Greta is klaar voor nieuwe uitdaging als directeur in VBA De Verrekijker: “Neen, ze zijn niet uitgeblust!”

In de VBA De Goede Basis in Anzegem is sinds 1 september kersvers directeur Greta Claeyssens aan de slag. Collega-directeur Hilde Staelens haalt opgelucht adem omdat twee scholen runnen met elk hun eigen team en met een totaal van 400 leerlingen, al enige tijd een grote uitdaging was. “Na de herstructurering zal onze school met twee afdelingen officieel een school met twee volwaardige campussen worden”, aldus directeur Hilde Staelens (57).

Gedurende een kleine twintig jaar runde directeur Hilde Staelens de twee campussen Centrumschool en De Verrekijker van VBA De Goede Basis Anzegem, respectievelijk in de Landergemstraat in Anzegem en de Blaarhoekstraat in Gijzelbrechtegem. Het is Hilde Staelens die heel bewust het goede nieuws wil brengen. “In tegenstelling tot wat de mainstream media laat uitschijnen, is er ook positief onderwijsnieuws”, begint ze. “Er waren niet enkel genoeg kandidaat-directies die deze functie wilden opnemen, ook ons leerkrachtenteam is heel gemotiveerd.”

“Ja, je leest het goed”, benadrukt Staelens. “Onze school VBA heeft een fantastisch team met heel gemotiveerde leerkrachten die het beste van zichzelf geven om kwaliteitsvol onderwijs te geven aan onze kinderen. En neen, ze zijn niet uitgeblust. Soms zijn ze wel eens moe van al die wijzigingen, maar we dragen elkaar om elke dag met voldoende enthousiasme voor onze kinderen te gaan.”

“Onderwijs mag ook een beetje positief in de kijker komen. Na heel wat negatief nieuws over directies, uitgebluste leerkrachten en lerarentekorten, heeft het onderwijs ook wat positieve klanken nodig. En het zou goed zijn dat de beleidsmensen ook gaan luisteren naar het werkveld hoe zij de problemen proberen op te lossen. Misschien kan via die weg de negativiteit omgebogen worden naar iets positiefs waardoor mensen terug goesting krijgen om voor deze mooie job te gaan. Onderwijs helpt immers mee hoe onze toekomst er straks zal uitzien.”

Luisteren naar mensen

Haar levensmotto is om de dingen zo positief mogelijk te bekijken. “Ik ben iemand die niet over één nacht ijs gaat en die de dingen grondig probeert aan te pakken”, stelt directeur Greta Claeyssens (48) die zoals zovelen de liefde gevolgd is en in Oudenaarde terechtkwam waar ze met haar man, Geert en kinderen Robbe en Lotte woont. “Ook al ben ik iemand die graag praat, toch vind ik het nog belangrijker om naar mensen te luisteren. Ik geloof erin dat er vanuit dialoog, zowel met volwassenen als met kinderen heel veel bereikbaar is.”

Uitnodigend gebouw

“Ik ben al 26 jaar werkzaam als leerkracht lager onderwijs, voornamelijk in het zesde leerjaar maar gedurende mijn loopbaan heb ik alle klassen doorlopen en ben ik ook een tijdje zorgleerkracht geweest. 15 jaar geleden behaalde ik ook mijn DHOS-diploma, dit is een opleiding die vaak aangeraden wordt aan mensen die als directeur aan de slag willen. Toen echter vond ik de tijd daar nog niet rijp voor.”

“Corona schudde de maatschappij en ons dagelijks leven grondig door elkaar, maar er kwam ook tijd vrij om eens rustig alles op een rijtje te zetten”, vervolgt directeur Claeyssens. “Wandelen werd een favoriete vrijetijdsbesteding en de ideale manier om de geest vrij te maken. Voor mij was het een punt om achterom te kijken maar zeker ook om naar de toekomst te kijken: welke uitdagingen wilde ik nog in mijn leven aangaan?”

“De eerste kennismaking met VBA De Verrekijker kwam er ook op één van die coronawandelingen. We breidden ons wandelterritorium uit naar West-Vlaanderen en kwamen terecht in een prachtig en gezellig dorp waar ook de natuur in al zijn schoonheid ons nog kon verwonderen. Ook de school sprong direct in het oog als een prachtig uitnodigend gebouw waar ook voldoende ruimte en groen voor de kinderen aanwezig is.”

Toen Greta voor zichzelf de beslissing had genomen om uit te kijken naar een job als directeur van een basisschool, had ze zich voorgenomen om te gaan voor een school waar ze zich volledig kon vinden in het pedagogisch project en de werking van de school. “Bij De Verrekijker vielen alle puzzelstukjes op hun plaats”, vervolgt de nieuwe directeur. “Als directeur wil ik verder bouwen aan de goede werking van onze school op een verbindende manier. Ik wil er vooral zijn voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Samen kunnen wij onze school verder uitbouwen en blijvend bouwen aan de toekomst van onze kinderen.”

“Werken met kinderen en mensen is iets dat ik altijd heel graag gedaan heb. Al van toen ik jong was in de Chiro en later als leerkracht. Onderwijs is echt mijn passie ook al worden niet steeds de positieve kanten van ons beroep belicht, voor mij is het nog altijd een droomjob die inspanningen vraagt maar waar je enorm veel voldoening uit kan halen. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik deze uitdaging kan aangaan met een collega met bergen knowhow en een sterk en gemotiveerd team van leerkrachten en medewerkers.”

Ouderraad

Bij de start van het schooljaar organiseerde de ouderraad van De Verrekijker een soort blind-datespel om Greta als nieuwe directeur te verwelkomen als nieuw gezicht en aanspreekpunt van De Verrekijker. “De andere taken zullen we verdelen zodat we de kracht om twee scholen te zijn, blijven behouden”, besluit directeur Staelens. “Het zal voor beiden op die manier haalbaar worden om directie te zijn èn te kunnen doen wat eigenlijk onze opdracht is.”